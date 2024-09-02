Yargıtay'dan Eşinden Gizli Kredi Çeken Eş Hakkında Emsal Karar

Adana'da yaşanan bir boşanma davasında, eşinin izinsiz kredi çekmesi nedeniyle mağdur olan kadına Yargıtay'dan sevindirici bir haber geldi. Yargıtay, erkeğin bu eylemini kadının kişilik haklarına saldırı olarak değerlendirerek, manevi tazminat ödenmesine hükmetti.

Gülenay L. ve Kutay L. arasında açılan boşanma davasında, Gülenay L. eşinin evlilik sürecinde kendisinden habersiz kredi çekip borca girdiğini ve bu durumdan habersiz olduğunu belirtti. Gülenay L., bu sebeple manevi tazminat talep etti. Adana Bölge Adliyesi 2. Hukuk Dairesi, manevi tazminat talebini reddetti ve dava Yargıtay'a taşındı.

Yargıtay 2. Hukuk Dairesi, önemli bir içtihat niteliğinde bir karar aldı. Türk Medeni Kanunu'na göre, boşanmaya yol açan olaylarda kişilik hakları saldırıya uğrayan taraf, kusurlu kişiden manevi tazminat talep edebilir. Yargıtay, kocanın eşinden habersiz kredi çekerek borçlanmasının tamamen kusurlu bir davranış olduğunu vurguladı. Ayrıca, bu davranışların kadının kişilik haklarına saldırı niteliğinde olduğunu belirterek, manevi tazminat ödenmesine hükmetti.

Bu karar, evlilik birliğinde eşlerin birbirlerine karşı olan sorumluluklarını ve haklarını daha belirgin bir şekilde ortaya koyuyor. Ayrıca, kadınların ekonomik şiddet durumunda yasaların kendilerine tanıdığı hakları kullanabilmesine olanak sağlıyor. Yargıtay'ın verdiği bu karar, benzer davalarda emsal teşkil edecek nitelikte.