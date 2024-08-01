Mutfakların Vazgeçilmeziydi: ‘O Ürünlerde Kanserojen Madde Tespit Edildi’, Satışı Durduruldu

Mutfakların vazgeçilmez araç gereçlerinden olan bazı ürünlerde kanserojen madde tespit edilmesi üzerine, bu ürünlerin satışı apar topar durduruldu. Özellikle kadınların mutfakta sıkça kullandıkları bu ürünler, birçok vatandaşın endişelenmesine neden oldu.

Alpina Marka Mutfak Gereçleri Geri Çağrıldı

Belçika'da satılan Alpina marka mutfak gereçleri, içerdikleri kanserojen maddeler nedeniyle geri çağrıldı. Belçika Federal Gıda Güvenliği Ajansı (FAVV), RASFF (Gıda ve Yemler için Hızlı Uyarı Sistemi) aracılığıyla yayımladığı bildirimde, Alpina markasına ait naylondan üretilen mutfak malzemelerinin satışının durdurulduğunu duyurdu.

Kanserojen Maddeler Tespit Edildi

FAVV'nin açıklamasına göre, yapılan testlerde bu mutfak gereçlerinde izin verilen limitlerin çok üzerinde Primer Aromatik Amin (PAA) ve nikel tespit edildi. Bu maddelerin yiyeceklere geçme riski taşıdığı vurgulandı ve bu durumun sağlık açısından büyük tehlike oluşturduğu belirtildi.

Kullanılmaması ve İadesi Tavsiye Edildi

FAVV, Alpina markalı ürünlerin kesinlikle kullanılmaması gerektiğini açıkladı. Daha önce bu ürünleri satın almış olan tüketicilerin, aldıkları mağazalara iade etmeleri tavsiye edildi. Geri çağrılan ürünlerin farklı mağazalarda satışa sunulduğu ve bu mağazalardan toplatıldığı belirtildi.

Bu gelişme, mutfakta kullanılan araç gereçlerin güvenliği konusunda farkındalığı artırırken, tüketicilerin daha dikkatli olmaları gerektiğini bir kez daha gözler önüne serdi.



