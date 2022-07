Esnaf Dostu Vali’den esnaf teşkilatına ziyaret

ESNAFIMIZA BAKIŞ AÇINIZI ÇOK İYİ BİLİYORUZ

ESNAFIN VARLIĞINI DEVAM ETTİRMESİ ÖNCELİĞİMİZDİR

ELİMİZDEN GELEN DESTEĞİ VERECEĞİZ

ESNAF DOSTU VALİ’YE

AHİ SANCAĞI PLAKETİ

Vali Aydın Baruş, Isparta Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği’ni ziyaret ederek, Birlik Başkanı Ahmet Tural ve oda başkanlarıyla bir araya geldi. Vali Baruş, “Esnafımızı desteklemek amacıyla Birlik olarak yapılacak çalışmalarda destek olacağız” ifadesinde bulundu. Başkan Tural da Vali Baruş’u esnaf ve sanatkara verdiği önemden dolayı esnaf dostu ilan ettiklerini söylediBirlik Başkanı Ahmet Tural tarafından karşılanan Vali Aydın Baruş, oda başkanlarıyla tek tek tokalaştıktan sonra sicil ve plaka hizmetlerinin verildiği bölümleri gezerek Birlik personeliyle sohbet etti. Ardından Birlik özel defterini imzaladı.Birlik toplantı salonunda devam eden ziyaret programında, Vali Aydın Baruş’un ziyaretinden duyduğu memnuniyeti ifade eden Birlik Başkanı Ahmet Tural, Birliğin verdiği hizmetler ve projeleri hakkında bilgi verdi. Son dönemde esnafın dijital dönüşümüne yönelik projeler geliştirdiklerini kaydeden Başkan Tural “Esnaf Cebinde uygulamasıyla Türkiye’de bir ilki gerçekleştiriyoruz. Şu anda 300 esnafımız sisteme kayıt yaptırdı. Önümüzdeki dönem içerisinde öğrencilerimizin de şehrimize gelmesiyle birlikte bu projeyi başlatacağız. Özellikle pandemi döneminde evde kalmamız dolayısıyla e- ticaretin öne çıktığı bir dönemde artık esnafımızın da dijital dönüşümü sağlaması için bu projeyi gerçekleştirdik. Esnaf Cebinde ile, yüzde 15 ile yüzde 37 arasında alınan yüksek komisyon oranı yüzde 5 olacak. Yine diğer sipariş uygulamalarında paranın 15 ile 45 gün arasında esnafımıza geçtiğini varsayarsak, Esnaf Cebinde ile hemen ertesi günü para hesaplarına geçmiş olacak. Yine BAKA’dan 91 bin liralık bir proje ile kadın esnaf ve sanatkarımıza eğitim verilmesine yönelik proje destek gördü. Esnaf ve sanatkarımızın sorunları elbette vardır. Bu sorunları ilgili makamlara iletiyoruz. Çözüm yollarında da netice alıyoruz, alamadıklarımızdan da kısa zamanda alacağımızı umuyoruz. İlimizde devletin temsilcisi olarak siz Sayın Valimizi her zaman devlet baba olarak görmüşüzdür. Sizlerin esnaf ve sanatkarımıza bakış açınızı çok iyi biliyoruz. Bundan dolayı da teşekkür ediyorum. Esnaf ve sanatkar ülkemizin, ekonomin bel kemiğidir, çimentosudur. Bunu Cumhurbaşkanımız da her toplantısında dile getirir, esnaf ve sanatkarı çıkardığınız zaman ülkede bir şey kalmaz der. Esnaf ve sanatkara her zaman sahip çıkılması yönünde desteklerini de alıyoruz. İnşallah bu destekleri sizlerden de alacağımıza inancımız tamdır. Sizleri burada ağırlamaktan onur duyduk. Devletin şefkatli yüzünü sıcak elini ensemizde hissettiğimizi belirtmek istiyorum. Tekrar Birliğimize hoş geldiniz” dedi.Vali Aydın Baruş da esnaf teşkilatıyla bir arada olmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, şunları söyledi; “Esnaf ve sanatkarımız ülkemizdeki sosyal ve ekonomik hayatın her zaman belkemiği olmuş yüzyıllardır yaşattığı Ahilik geleneği ile milletimizin birlik ve beraberliğine, kardeşliğine ve yardımlaşma duygusuna her zaman çok değerli katkılar vermiş camiadır. Esnaf ve sanatkarlarımızın ülkemiz için olduğu gibi ilimiz içinde ne kadar önemli olduğunu bu dayanışma, birlik ve beraberlik duygusu açısından hepimiz biliyoruz. Ülkemizin zor günlerinde her zaman esnafımız, milli iradenin yanında durmuş, ona teminat olmuş ve milletini her zaman seven zor günlerinde milletinin her zaman yanında yer alan bir teşkilat olması dolayısıyla bizler de milletin temsilcisi olarak o ilin valisi olarak her zaman esnafımızın yanında yer almaya gayret edeceğiz. Cumhurbaşkanımızın esnafımıza ne kadar değer verdiğini ülkemiz için esnafın vazgeçilmez olduğunu yapmış olduğu konuşmalardan anımsıyoruz. Esnafımızın sorunları bizim sorunlarımız. Çünkü esnafımızı yaşatamazsak esnafımıza destek olamazsak bunun getireceği toplumumuz için milletimiz için getireceği zararlar son derece büyük olacaktır. Esnafımızın ekonomik ve sosyal olarak ayakta kalması ve mümkün olduğunca varlığının her mahallede devam ettirilmesi bizim için öncelikli konular arasındadır. Günlük ekonomik hayatın gerçeklerine uygun olarak esnafımızın ayakta kalması için üretmiş olduğu projelerden de son derece memnun kaldığımı ifade etmek istiyorum. Bugün artık e-ticaret hayatımızın vazgeçilmez koşullarından birisi bunu kabul etmek lazım insanlar artık özellikle acil ihtiyaç maddeleri dediğimiz gıda maddeleri veya günlük ihtiyaçları konusunda e- ticarete daha fazla müracaat etmeye başladılar. Bu kapsamda Esnaf Cebinde projesi de bence önemli bir proje. Günlük gelişmelere ekonomik gerçeklere uyum sağlaması açısından, ayakta durabilmesi açısından son derece önemli bir proje. Diğer taraftan da esnafımızın da günlük ekonomik koşullar çerçevesinde eğitime tabi tutulması bilinçlendirilmesi konusunda onlara eğitim verilmesi de önemli bir konu. Özellikle kadın esnafımızın BAKA’nın destekleriyle eğitilmesi konusunda da vermiş olduğunuz katkılar nedeniyle teşekkür ediyorum. Başkanım bundan sonrada üretilecek olan projelerde esnafımızın yararına olacak çalışmalarda her zaman sizlerle birlikte olacağız bundan emin olabilirsiniz.Ben esnafımızı gördüğümde mahalleyi görüyorum, mahalle kültürünü görüyorum o mahalledeki birlik ve beraberliği dayanışma ruhunu görüyorum o sıcaklığı hissediyorum. Esnafı, mahalle hayatından çıkardığınız zaman o mahallede insanlar arasındaki ilişkilerde çok önemli bir kopma noktasının oluştuğunu görüyoruz. Mahallenin bakkalı olmadığı zaman, kunduracısı olmadığı zaman, terzisi olmadığı zaman o mahalledeki sosyal hayat çok ciddi eksiklik yaşıyor insanlar dertlerini sorunlarını ekonomik yetersizliklerini gitmiş olduğu esnafta dile getiriyor esnaflarımız bu anlamda aynı zamanda vatandaşımızın nabzını kontrol etme açısından son derece önemli bir işleve sahip. Onun için biz bu ruhu yaşatmak için mahalle dayanışmasını millet dayanışmasını hayatımızda devam ettirmek için esnafımıza ihtiyacımız var. Bu anlamda sizlerin de belirttiğim gibi esnafımızı desteklemek amacıyla yapacağınız çalışmalarda bizler de elimizden geldiğince destek olmaya çalışacağız. Bu destekle birlikte esnafımızla birlikte Isparta’mızın daha güzel günlere adım atabilmesi noktasında hep beraber gayret sarf edeceğiz”Birlik Başkanı Ahmet Tural, esnaf ve sanatkara gösterdiği teveccüh ve verdiği önem nedeniyle Vali Aydın Baruş’u ‘Esnaf Dostu Vali’ ilan ettiklerini belirtti. Ardan Vali Baruş’a Ahi Sancağı plaketi hediye etti. Ziyarette, oda başkanları Vali Baruş’a esnafın sorunlarının çözümüne yönelik Valiliği ilgilendiren konularda taleplerini de aktardı. Ziyaret anı fotoğrafı çektirilmesiyle son buldu.