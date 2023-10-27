Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi'ne Yeni Eğitim Binası Teslim Edildi

Isparta Kent Hizmetlerini Destekleme Derneği ve 48 iş insanının katkılarıyla inşa edilen Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi eğitim binası, resmi bir törenle teslim edildi. Törene, Isparta Valisi Aydın Baruş, Belediye Başkanı, aynı zamanda Kent Hizmetlerini Destekleme Derneği Başkanı Şükrü Başdeğirmen ve askeri ile mülki erkan ile birlikte çok sayıda iş insanı ve davetli katıldı.Törende konuşmacılar, Isparta halkının eğitime her zaman büyük destek verdiğine dikkat çekerek, yeni eğitim binasının önemine vurgu yaptılar. Ayrıca, Hastane Caddesi'nin adının Üniversite Caddesi olarak değiştirileceği ve bu caddeye eski ihtişamını geri kazandırmak için çalışmaların yapılacağı açıklandı. Bu girişimlerle Isparta'nın eğitim kalitesinin ve altyapısının geliştirilmesine önemli katkılarda bulunulması amaçlanıyor.Isparta Kent Hizmetlerini Destekleme Derneği ve 48 iş insanının katkılarıyla inşa edilen Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi eğitim binasının açılış töreninde, katkıda bulunanlara plaketler takdim edildi. Törende, projenin hayata geçirilmesine önemli destek sağlayan iş insanlarına teşekkür edildi ve katkıları için plaketler verildi. Bu bağışlar sayesinde üniversite eğitim kalitesini artırarak öğrencilere daha iyi imkanlar sunabiliyor.Isparta Kent Hizmetlerini Destekleme Derneği ve 48 iş insanının katkılarıyla gerçekleşen Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi eğitim binasının açılış törenine katılan ve projeye katkıda bulunan Neslihan Demirel, kısa bir konuşma yaptı. Başkan Başdeğirmen'e öncülük ettiği için teşekkür ederek, babasının yaptığı yardımları sürdüreceğini ifade etti.Isparta Kent Hizmetlerini Destekleme Derneği'nin açılışında yaşlı evine alınmayan teyze, Başkan Başdeğirmen'den yardım istedi.