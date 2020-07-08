En Taze ürünler 4 Mevsim Manav'dan Adresinize Kadar Teslim...Kapıda ödeme seçeneğiyle eve paket servisi Isparta'da 4 Mevsim Manav'dan...
Isparta'nın manav markası 4 Mevsim Manav'dan özenle seçilmiş Taze Sebze, Meyve, Tropikal Meyve ürünlerini en avantajlı fiyat fırsatlarıyla alabilirsiniz. Erik, Kiraz, şeker gibi Adana Karpuz, Kavun, Ananas, Muz, Kivi, Çilek, Kayısı, Şeftali, Üzüm Yeni Dünya yaz meyveleri burada...
Sebze ve Meyve Siparişleriniz için sabah 09:00'dan 19:00'a kadar arayabilirsiniz.
''Çarşı pazar dolaşmayın! hepsini tek bir noktadan alın! yorulmayın!''
4 MEVSİM MANAV
Whatssapp: 0 544 929 51 26
Adres: Ayazmana yolu üzeri (Demirköprü altı)