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İstifa edip tazminat alabilirsiniz! İşte şartlar...

İstifa edip tazminat alabilirsiniz! İşte şartlar...
ISPARTA
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İstifa edip tazminat alabilirsiniz! İşte şartlar...
Emeklilik için yaş dışındaki diğer şartları sağlayan kişiler, 1475 sayılı Kanunun 14. maddesi uyarınca kıdem tazminatlarını alabiliyor. Bu hak genellikle 15 yıl, 3.600 günle tazminat hakkı olarak ifade ediliyor. Ancak herkes için emeklilik koşulları farklı olduğu için emeklilik için gerekli şartlar da farklılaşıyor. Bu noktada belirleyici olan ilk kez sigortalı olunan tarih.

9 Eylül 1999’dan önce çalışmaya başlayanlar 3.600 gün primle kıdem tazminatı alabilirken, bu tarihten sonrası için şartlar daha ağır. 1999 sonrası emekli olanlar için bu yıl 7 bin prim günü dolmaya başladı.
 
Tazminat hakkı için burada kritik tarih 9 Eylül 1999. Bu tarihten önce ilk kez çalışmaya başlayanlar için 15 yıl sigortalılık, 3.600 gün primle kıdem tazminatı alınabilirken, bu tarihten sonra ilk kez çalışmaya başlayanlar için şartlar daha ağır.

DOĞRU DEĞERLENDİRİN
 
Emeklilik için yaş dışındaki şartları sağlayarak kıdem tazminatı alabilmek için kişinin hem yaştan, hem de normal emeklilik koşullarına göre değerlendirme yapılması gerekiyor. Örneğin ilk kez 9 Eylül 1999’da sigortalı olmuş bir kadın, yaştan emeklilik için 25 yıl sigortalılık ve 4.500 prim günü ve 58 yaş şartlarına tabiyken, normal emeklilik için ise 7 bin prim günü ve 58 yaş şartlarına tabi. İlk kez 9 Eylül 1999 tarihinde sigortalı olmuş bir erkek ise yaştan emeklilik için 4.500 prim günü, 25 yıl sigortalılık ve 60 yaş şartlarına, normal emeklilik için ise 7 bin prim günü ve 60 yaş şartlarına tabi.

BU YIL TAMAMLANIYOR
İlk kez 9 Eylül 1999’da sigortalı olan bir kişi eğer bu tarihten sonra hiç ara vermeden çalışmışsa 7 bin gün prim şartını 9 Kasım 2018’de tamamlamış oluyor. 1999, 2000, 2001 yıllarında ilk kez sigortalı olup kesintisiz çalışan kişiler bu yıl 7 bin prim günlerini tamamlamış oluyor. Emeklilik için yaş dışındaki diğer şartları sağlayıp kıdem tazminatı alınırken yalnızca son işyerinde geçirilen süre kadar tazminata hak kazanılır.

ÖNCE SGK’DAN YAZI ALIN
İşçiler kendilerine tanınan bu hakkı usulüne göre kullanmalı. İşçiler bu durumlarını tespit eden yazıyı bağlı oldukları SGK il veya ilçe müdürlüklerinden alıp işverene verdikleri takdirde işveren bu kişilere kıdem tazminatı ödemek zorundadır. SGK gerekli kontrolleri yaparak kişinin emeklilik için gerekli yaş dışındaki diğer şartları tamamlamış olması halinde çalışana ‘kıdem tazminatı alabilir’ yazısı veriyor. İşverenin bu yazıyı kabul etmemesi veya kıdem tazminatı ödememesi mümkün değildir. Ancak işçi bu yazı olmadan istifa ederse tazminattan da, işinden de olur.

KIDEMDE TAVAN 7.117 LİRAYA YÜKSELDİ
Ocak-haziran döneminde 6 bin 730 lira olarak uygulanan kıdem tazminatı tavanı 1 Temmuz tarihinden geçerli olmak üzere 7 bin 117 TL’ye yükseldi. Aynı işverene bağlı iş yerlerinde 10 yıl çalışan bir kişinin alabileceği maksimum kıdem tazminatı tutarı da 67 bin 300 liradan 71 bin 170 liraya yükseldi. Bu rakam 2020’nin temmuz-aralık döneminde geçerli olacak.

KAYNAK: AKŞAM / OKAN GÜRAY BÜLBÜL
 
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