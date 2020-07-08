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Isparta Belediye Başkanı ITKM için tarih verdi

ITKM ne zaman açılacak?

Isparta Belediye Başkanı ITKM için tarih verdi
ISPARTA
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Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, 22 yıldır Isparta’nın kangren sorunu haline gelen ITKM inşaatının şuanda 120 işçiyle yeniden başladığını belirterek; “Allah’ın izniyle burayı 2021 yılının Ağustos ayında tamamlayarak halkımızın hizmetine sunacağız” dedi.
 
BAŞKAN BAŞDEĞİRMEN; “YILLARDIR BİR
ARPA BOYU YOL ALINAMAMIŞ”
ITKM’de bu zamana kadar iki tarafın bir türlü bir araya gelmemesi veya gelememesinden dolayı bir arpa boyu yol alınmadığını gördüklerini ifade eden Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, ancak kendilerinin göreve gelir gelmez TMSF ile masaya oturarak ilk etapta taraflar oraya bu birleşme sorununu ortadan kaldırdıklarını söyledi.

“BU SORUNU ARTIK
BİZ ÇÖZECEĞİZ”
Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, konu ile ilgili olarak yaptığı açıklamada; “Bilindiği gibi Isparta olarak şehrimizde bir Isparta Ticaret ve Kültür Merkezi (ITKM) gerçeği var. 22 Yıldır çözülemeyen bu sorunu inşallah bu dönem çözüme kavuşturacağız.

“TMSF BAŞKANIMIZ PERŞEMBE
GÜNÜ TEKRAR GELECEK”
Bakın ITKM’de inşaat çalışmaları yeniden başladı. Bu konuda TMSF ile sürekli istişare halindeyiz. Sağolsun, Başkan Muhiddin Gülal bey konuya son derece anlayışla yaklaşıyor. Geçen yıl kendisi şehrimize gelmişti. Perşembe günü tekrar gelecek. İnşaatta incelemelerde bulunacaklar.

“EN BÜYÜK HANDİKAP TARAFLARIN
BİR ARAYA GETİRİLEMEMİŞ OLMASI”
ITKM bu zamana kadar çoktan bitirilmiş olması lazımdı. Ancak, bu başarılamadı. Zira, burada en büyük handikap iki tarafın bir türlü bir araya gelememesiydi. Ama, biz bu olumsuzluğu giderdik. Eğer, tarafları birleştiremeseydik bir arpa boyu yol alamazdık.

“BU İŞ BU KADAR BASİT DEĞİL”
Burada sorun sadece inşaat işi olsaydı şimdiye kadar bitirme noktasına gelebilirdik. Ancak, olay bu kadar basit değil. Zira, şuana kadar burası için bir çok mahkemeler olmuş. Bu mahkemeler aylarca hatta yıllarca sürmüş. Bunların aşılması lazımdı. Bunları aşabilmek için yapılması gereken işler vardı.

“MİLLETVEKİLLERİMİZE
TEŞEKKÜR EDİYORUM”
İşte biz bu noktada uzlaşı ile sorunları bir bir çözüme kavuşturduk. Bu noktada süreci Milletvekillerimizle işbirliği içinde götürdük. Bu konuda gösterdikleri yakın ilgi ve duyarlılıklarından dolayı Milletvekillerimize teşekkür ediyorum.

“BOZULAN BİR ŞEYİ YAPMAK,
SIFIRDAN YAPMAKTAN DAHA ZOR”
ITKM’yi eğer sıfırdan başlayıp yapsaydık şimdiye bitirmiştik. Ancak, bozulan işi yapmak çok zor. Yeniden yapmak daha kolay. O kadar kötü şeylerle uğraştık ki, bakın şuanda burada çalışan işçiler yıpranmış yer zeminlerini kırarak yerlerine yenilerini yapmak için kaldırıyorlar. Bunları kırmak yapmaktan daha zor. Ama, zor da olsa burayı tamamlayacağız ve inşallah çok güzel bir şekilde vatandaşların hizmetine sunacağız.

“TMSF BAŞKANIMIZ BURAYA
BÜYÜK ÖNEM VERİYOR”
TMSF Başkanımız Muhiddin Gülal bey ikinci defa ilimize geliyor. Kendileri Isparta’ya büyük önem veriyor. Kendisi TMSF’nin inşaatı olan her şehre gitmiyor. Ama buraya geliyor. Çünkü, ITKM’ye çok büyük önem veriyor ve bitmesi için de gayret sarfediyor mücadele veriyor. Kendisine teşekkür ediyorum.

“SABRIN SONU
SELAMET OLACAK”
Çalışmaları yeniden başlatmaktan büyük mutluluk duyuyorum. Zira, halkımız buranın bitmesi için 22 Yıl bekledi. Ben kendilerinden kısa bir süre daha beklemelerini istihdam ediyorum. 22 yıllık sabrın sonu iyi olacak. Yani, sonu selamet olacak.

“22 YILDIR HALKIMIZ DA
ESNAFIMIZ DA MAĞDUR OLDU”
Öte yandan, burada mağdur olan sadece halkımız değil. Buranın çevresindeki esnaflar da büyük mağduriyet yaşadı. Buranın açılması 20 yıldır sabırla bekleyen esnaflarımızı da çok mutlu edecek, işlerinin açılmasını sağlayacak. Bakın, Caminin açılması bile o bölgede canlılık getirdi.

“BURADA 2 BİN KİŞİYE
İSTİHDAM SAĞLANACAK”
Burayı açtığımızda kurumsal bölümler, işyerleri dükkanlar derken tüm buralarda 2 bin kişiye istihdam sağlanacağını düşünüyoruz. Ayrıca, mülkiyeti belediyemize ait dükkanlarda ticari faaliyetini sürdürecek olan esnafımızın verdiği vergilerle belediyemiz daha güzel hizmet verecek.

“BURADA ISPARTALI İŞÇİLER ÇALIŞIYOR,
MALZEMELER ISPARTALI ESNAFLARDAN ALINIYOR”
ITKM’de inşaat başladı dedik. Şuanda 120 işçi ile çalışılıyor. Bu sayı önümüzdeki hafta 180 civarına ve iş daha da ilerledikçe işçi sayısı 300’e kadar yükselecek. Burada çalışan işçilerin tamamı Ispartalı. Biz bu konuda TMSF Başkanımız sayın Muhiddin Gülal’a rica ettik. Kendileri bizi kırmadılar sadece Isparta’dan işçi aldılar. İsteseler dışardan getirebilirlerdi. Ama getirmediler. Isparta’nın kazancı tabiki bu kadar değil. Malzemelerin tedarikinin Isparta’dan yapılması, imalatçı firmaların Isparta’dan seçilmesi de bizi mutlu etti.

“ITKM’Yİ 2021 AĞUSTOS’UNDA
BİTİRİP HİZMETE SUNACAĞIZ”
Allah’ın izniyle biz bu işi başaracağız. Burayı şehrimize kazandıracağız. Bundan kimsenin şüphesi olmasın. Buranın bitirilmesi konusunda ise bir yıllık bir süreye ihtiyacımız var. Bu sürede burayı tamamlayarak 2021 Ağustos ayında hizmete sunacağız” dedi.
 
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