Altın Yatırımcılarına Uyarı: 5 Gün İçinde Fırtına Kopabilir!

Altın fiyatlarında yaşanan yükselişler, yatırımcılarda tedirginliğe neden olmaya devam ediyor. Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, yatırımını altın olarak değerlendiren vatandaşlara seslenerek, tarih uyarısında bulundu.

Ons altın son yılların en yüksek seviyelerine ulaşmasına rağmen, sarrafiye altınların işçilik masraflarında yaşanan düşüş nedeniyle gram altın/TL fiyatları geçtiğimiz haftayı düşüşle tamamlamıştı.

Birikimini gram ya da çeyrek altın olarak değerlendiren vatandaşlar, 2024 yılında yaşanan yükselişlerin ne kadar süreceğini merak ederken, Türkiye'nin dikkatini çeken bu konuya ekonomi piyasalarının uzman ismi İslam Memiş'ten yanıt geldi.

Memiş, seçim sonrası piyasalarda sürpriz bir yükseliş hareketinin yaşanmayacağını belirterek, altın sahiplerine tarih uyarısında bulundu. İşte uzman ismin açıklamalarından satır başları:

"ALTINDA BALON VAR, BİRİLERİNİN ELİNDE PATLAYACAK"

"Ons altın 2237 dolara kadar yükseldi. Alır mıyım? Asla... Türk lirası karşısındaki enstrümanları satın alır mıyım? Kaçırmam çünkü bu fırsatlar bir daha gelmez. Düşüşler kalıcı değil. Ons altında bir balon var ve birilerinin eline bırakacaklar bu balonu.

Altının gram fiyatında 2414 lira seviyesine kadar bir gerileme vardı. Şuanda 2393-2424 lira seviyelerinde. Muhtemelen bu aralığa yerleşecek.

"ÇOK AZ ZAMANINIZ KALDI! BU HAFTA İŞLEMLERİ TAMAMLAYIN"

Gram altın şu anda ucuz, 2024 yılıyla alakalı 3000-3500 TL beklentilerimiz devam ediyor. Altında uzun vadeli beklentimiz yükseliş şeklinde. Yaşanan ani artışların bu hafta itibarıyla geri çekilmesini bekliyorum ancak düşüşler kısa sürecektir.

Altın tarafındaki yönümüz yukarı olmaya devam edecek. Yaklaşık 100 dolarlık bir aşağı yönlü mesafemiz var. Buralar ihlal edildi ve mutlaka dönülecektir.

Ben bu düşüşlerin içerisinde bulunduğumuz hafta itibarıyla yaşanacağını ve sonrasında yeni yükselişlerin devam edeceğini düşünüyorum. O yüzden altın tarafında ekleme yapacakların önümüzdeki 5 günü dikkatli geçirmesinde fayda var."