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EĞİRDİR'DE 19 EKİM MUHTARLAR GÜNÜ KUTLANDI

EĞİRDİR'DE 19 EKİM MUHTARLAR GÜNÜ KUTLANDI
ISPARTA
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EĞİRDİR'DE 19 EKİM MUHTARLAR GÜNÜ KUTLANDI.
 
Bu yıl 7. cisi düzenlenen 19 Ekim Muhtarlar Günü kutlama programı bugün sabah saat 10.00'de Atatürk Anıtına köy ve mahalle muhtarlarının çelenk sunması ile başladı. Programa Eğirdir Kaymakamı Adem ÇELİK, Belediye Başkanı Veli GÖK, Özel İdare Müdürü Selim Müftüler, Emniyet Müdürü Ayhan Zarif, Jandarma Komutanı Yüzb. Fatih Türkmen, İl Genel Meclisi Üyeleri, Belediye Meclisi Üyeleri, Daire Müdürleri, köy ve mahalle muhtarları katıldı.
Saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunmasının ardından günün  anlam ve önemini belirten konuşmaları yapan Yeni Mahalle Muhtarı Özer ÖZTÜRK; 'Geçmişi 1829 yılına dayanan muhtarlık kurumu ülkemizde yerel demokrasinin en eski örneğini oluşturmaktadır. muhtarlarımız ve muhtarlık kurumunun ihtiyaçları, karşılaştıkları sorunlar ve bu sorunlara yönelik çözüm önerileri ile bu kurumunun tarihsel bağlarını koruyarak geleceğe ilişkin vizyonun belirlenmesine yönelik çalışmaların yürütülmesi amacıyla 19 ekim gününün muhtarlar günü olarak belirlenmesi uygun görülmüştür.
Muhtar, mahalle sakinlerinin gönüllü katılımıyla ortak ihtiyaçları belirlemek, yaşam kalitesini yükseltmek, kamu kurum ve kuruluşlarıyla ilişkilerini yürütmek, görüş bildirmek ve kanunla verilen diğer görevleri yapmakla yükümlüdür. muhtarlık, fedakarlık ve sevgi gerektiren zor bir görevdir ve muhtarlarımız bu zorlu görevi büyük bir özveri ile yerine getirmektedirler. yerel yönetimlerin en alt birimi olması sebebiyle halkımıza çok yakın olup, onların sosyal hayatına birebir tanıklık etmektedirler. elektrik, su, kanalizasyon, gibi, alt yapı çalışmalarından düğün ve cenazeye kadar çok geniş bir yelpazede vatandaşın taleplerinin birinci derecede karşılanması, bulunduğu mahalle veya köyde tüm kurumları temsil ettikleri ve devlet ile vatandaş arasındaki köprüyü oluşturdukları hiçbir zaman unutulmamalıdır. muhtarlarımız vatandaşlarımızın ailesinden biri gibidir. vatandaş, sorununu doğrudan muhattabı olan muhtara iletebilme imkanına sahiptir. muhtarların mahallelerin ve köylerin sorunlarını çözüme kavuşturmakta önemli bir çözüm ortağı olduğu mahallesi ve köyünün gelişimi ve değişimi hususunda emeğini esirgemeyen gerek milleti, gerekse devleti temsil gibi önemli bir görevi yürüttükleri kuşkusuzdur. 
Vatandaşlara hizmet götürme noktasında muhtarlarımız zincirin en önemli halkasıdır. seçilerek göreve gelen muhtarlarımız, demokrasinin çekirdeği denilebilecek bir özelliğe sahiptirler. bir yandan köy ve mahalle sakinlerinin devlet kurumlarıyla ilişkilerinde aracı bir rol oynarken, diğer yandan da çağdaş kamu yönetimi anlayışının en temel ihtiyaçlarından  biri olan katılımcılığın  sağlanmasında,  önemli bir  görevi yerine  getirmektedirler.  milletimizin tercihine, teveccühüne, itimatına, mazhar olmak, gerçekten  rütbelerin en büyüğüdür. demokrasimizin vazgeçilmez mihenk taşı olan muhtarlarımız halkımızın tercihi ve seçimiyle işbaşına gelmiş,son derece önemli bir makamda bulunmaktadırlar. yorucu, meşakkatli, özverili, fedakarlık isteyen bir iş yaptığımızın farkındayız ancak insanların bize olan sevgisi, saygısı, mutlulukları ve gülümsemesi bizi keyifli yapıyor.
Bu arada pandemi sürecine de değinmeden geçemeyeceğim.içinde bulunduğumuz pandemi sürecinde maske, sosyal mesafe ve hijyen üçlüsü başta olmak üzere alınan tedbirlere tam uyum sağlanması hayati önem taşımaktadır.bu tedbirleri görevli bulunduğumuz mahalle ve köylerimizde vatandaşlarımıza anlatmak, uyarmak ve takibini sağlamaya çalışmak bizler için son derece önemli olduğunun bilinci içerisindeyiz.vatandaşlarımızın da özverisi ile rehavete kapılmadan, alınan tedbirlere riayet ederek inşallah bu zor süreci hep birlikte atlatacağız.kaybettiğimiz vatandaşlarımıza Allahtan rahmet, ailelerine sabır, hastalarımıza şifalar diliyorum.
Tüm muhtar arkadaşlara teşekkür eder, bu yıl yedinci kez kutlanan muhtarlar gününü tebrik eder, saygı ve selamlarımı sunarım.' dedi.
Daha sonra Yazla Mahallesi Sabancı Öğretmen Evi Yazlık Bahçe'de tertip edilen toplantıda konuşan  Eğirdir Kaymakamı Adem ÇELİK yaptığı konuşmada; 'Değerli muhtarlarımız artık kışa yaklaştığımız son baharın bu son güneşli günlerinde muhtarlar gününü birlikte kutluyoruz. Ben öncelikle sizlerin muhtarların gününü tebrik ediyorum. Hepinizin bildiği gibi muhtarlarımız yerelde bizlerin eli kolu ayağı, vatandaşlara ulaşma noktasında çok önemli kaynak. Ve yerel demokrasimizin de seçilmişler olarak nüvesini oluşturan çekirdeğini oluşturan birimlersiniz. Vatandaşlarımıza ulaşma noktasında kurduğunuz köprü görevi dolayısıyla da çok büyük hizmet gerçekleştiriyorsunuz. Sizlerde bizler gibi 7/24 çalışıyorsunuz. Köylerinizin, mahallelerinizin problemlerini, devlet kurumlarıyla olan ilişkilerini, iletişimlerini sizler sağlıyorsunuz. Şüphesiz ki muhtar olmanın bu anlamda büyük zorlukları olabilir. Ama aynı zamanda muhtar olmanın o köyde o mahallede sizlere kazandırdığı ve vatandaşlarımızın sizler sayesinde işini kolaylaştırma noktasında çok büyük bir anlamı da önemi de var dolayısıyla biz hem muhtarlık durumuna çok önemsiyoruz ve aynı zamanda Eğirdir ilçemizdeki bütün mahallelerimizde bütün ölülerimizi muhtarlarına da bu anlamda önemsiyoruz değer veriyoruz sizlerin bizlere ulaştırdığı talepleri diğer kurumlardaki arkadaşlarımız vasıtasıyla bir an önce çözme noktasında bizler de gayret gösteriyoruz tabii imkanlar ölçüsünde bunları gerçekleştirmeye çalışıyoruz bazılarını hemen gerçekleştiremiyoruz bağışına biraz uzun zamana yayıyoruz kısa orta ve uzun vadeli problemleri ama bunları önemli olan zaman içerisinde hep birlikte çözüme kavuşturma noktasına adım atıyor olmak sonra içine ben sizlere bu anlamda iyi bir ilçemizde göstermiş olduğunuz çabalardan ve gayretler den dolayı çok teşekkür ediyorum emeklerinize sağlık diyorum tekrar muhtarlar gününüzü kutluyorum.' ifadelerini kullandı.
Eğirdir Belediye Başkanı Veli GÖK ise yaptığı konuşmada; 'Sayın Kaymakamım, değerli kurum müdürlerimiz, kıymetli muhtarlarımız gerçekten bir tarafta gönüllülük esasına dayalı olmakla beraber  çok fahri bir görev üstleniyorsunuz. Demokrasinin ilk temel taşları muhtarlıklarda atılıyor. Günün 24 saatinde gece gündüz  mahallenizde ve köyümüzde halkın  her türlü sorunlarıyla iç içesiniz. Ciddi bir mesai harcıyorsunuz biz ümit ediyoruz ki bu emekleriniz boşa gitmez ivme kazanır. Vatandaşımızın hayat kalitesinin artırılması yönünde sizlerde üzerinize düşen görevi her zaman yapıyorsunuz.  Bu vesileyle muhtarlar gününüzü kutluyor, başarılar diliyorum'. dedi.
Söz almak isteyen muhtarlar birer birer söz alarak karşılıklı istişarelerin ardından muhtarlar günü kutlama programı sona erdi.
(EĞİRDİR BELEDİYESİ BASIN VE HALKLA İLİŞKİLER BÜROSU)
 
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