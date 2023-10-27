"Emeklilerin Geçim İsyanı: Düşük Maaşlar Açlık ve Yoksullukla Mücadele Ediyor"

Isparta'da emekliler, düşük emekli maaşlarını protesto etmek amacıyla Isparta Belediye Binası'ndan Kaymakkapı Meydanı'na kadar bir yürüyüş gerçekleştirmişlerdir. Bu yürüyüş CHP Isparta İl Başkanlığı tarafından düzenlenmiş ve çok sayıda vatandaş, demokratik kitle örgütleri, Emekliler Derneği temsilcileri ve farklı siyasi partilerin il başkanları da katılmıştır.CHP Isparta Milletvekili Hikmet Yalım Halıcı, yürüyüş sonrası yaptığı açıklamada emeklilerin zor durumda olduğunu belirtmiş ve düşük emekli maaşlarının emeklileri açlığa, yoksulluğa, ve kimsesizliğe mahkum ettiğini ifade etmiştir. Emeklilerin uzun yıllar hizmet ettikleri ülkelerinden haklarını talep etmekte olduklarını belirtmiştir.Halıcı, Türkiye'deki açlık sınırı ve yoksulluk sınırının oldukça yüksek olduğunu, ancak en düşük memur ve işçi emeklisi maaşlarının bu sınırların çok altında olduğuna dikkat çekmiştir. Emeklilerin ek iş yapmak zorunda kaldıklarını ve birçok emeklinin ev kirasını ödeyemediği için evlerinden çıkarıldığını belirtmiştir.Ayrıca, emeklilerin yaşamlarını insanca sürdürebilmeleri için daha yüksek maaşlara ihtiyaçları olduğunu vurgulamış ve AKP hükümetinin emeklilere daha iyi bir yaşam sağlamak yerine küçük ikramiyeler ve meblağlarla oyaladığını ifade etmiştir. Halıcı, emeklilerin daha insanca bir yaşam sürdürebilmesi için daha yüksek maaşlar verilmesi gerektiğini dile getirmiştir.Bu tür protestolar, emeklilerin ekonomik sorunlarını dile getirerek dikkat çekmeye çalıştığı bir platformdur. Emekli maaşları ve yaşam standartları, birçok ülkede gündemde önemli bir konudur ve hükümetlerin bu konuda politika geliştirmesi beklenir.