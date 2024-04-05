**Çiftçilerin Yüzünü Güldürecek Haber: Başvuran Desteği Kapacak**



Çiftçilere müjdeli haber geldi! Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK) tarafından 81 ilde yatırım yapacak girişimcilere toplamda 66 milyon avro (2.284.232.227,20 TL) tutarında hibe verilecek. IPARD III Programı 1. çağrısı için başvurular yarın başlıyor.



Bu program, Avrupa Birliği tarafından aday ve potansiyel aday ülkelere mali destek sağlamak amacıyla hazırlanmıştır. Tarım ve balıkçılık ürünlerinin işlenmesi ve pazarlanmasına yönelik yatırımları destekleyecek olan çağrı döneminde, özellikle kırmızı/beyaz et kesimhaneleri, süt işleme tesisleri, meyve/sebze soğuk hava depoları gibi alanlara yönelik yatırımlar öncelikli olarak hibe kapsamına alınacak.



Toplamda 66 milyon avro hibe desteği sunulacak olan programa başvurular, yarın başlayacak ve 7 Mayıs'ta sona erecektir. Başvuruların "https://onlinebasvuru.tkdk.gov.tr/" adresi üzerinden elektronik ortamda yapılması gerekmektedir. Başvuru çıktıları ve diğer gerekli belgelerin ise 9 Mayıs mesai bitimine kadar TKDK il koordinatörlükleri veya il irtibat ofislerine teslim edilmesi gerekmektedir.



IPARD III Programı'nın 2024 yılı çağrıları kapsamında toplamda 248 milyon avro hibe destek verilerek 450 milyon avroluk yatırım gerçekleştirilecektir. Bu sayede yaklaşık 20 bin kişilik istihdam sağlanması hedeflenirken, program kapsamında 7 yılda toplamda 785 milyon avro hibe kullandırılması planlanmaktadır. Çiftçilere ve tarımsal işletmelere verilecek olan bu destekler, sektörde önemli bir ivme ve gelişme sağlayacaktır.