bugün son gün 'Yapmayana büyük ceza kesilecek'

2023 Yılı Kira Gelir Beyannamesi Son Başvuru Günü Bugün! İşte Detaylar ve İdari Yaptırımlar

Geçen yıl elde edilen kira ve ücret gibi gelirler için beyanname verme süresi, 5 Nisan 2024'e kadar uzatılmıştı. Ancak bu süre bugün sona eriyor ve beyanname vermeyen gelir sahipleri, idari yaptırımlarla karşı karşıya kalacaklar.

Başvurular Nereden Yapılıyor?

Mükellefler, beyannamelerini Gelir İdaresi Başkanlığı, Dijital Vergi Dairesi ve e-Devlet üzerinden doldurabilirler. İkamet ettikleri bölgedeki vergi dairesinde de başvuru işlemlerini gerçekleştirebilirler. Beyan vermek isteyenler, vergi dairelerine gitmeden online olarak da işlemlerini tamamlayabilirler. Gelir İdaresi Başkanlığı'nın sitesine girerek hazır beyan sistemine erişim sağlanabilir. Ayrıca, gib.gov.tr üzerinden 7 gün 24 saat boyunca sistem erişilebilir.

Ödemeler Nasıl ve Nereden Yapılıyor?

Yıllık gelir vergisi beyannamelerinden kaynaklanan gelir vergisi, çoğunlukla iki eşit taksitte ödenir. Vergi, Dijital Vergi Dairesi veya mobil uygulama aracılığıyla, anlaşmalı bankaların banka kartı veya kredi kartlarıyla, banka hesabından havale yoluyla, yabancı ülkelerdeki bankalara ait kartlarla, vergi tahsil yetkisine sahip bankalar aracılığıyla, vergi dairesi vezneleri ve PTT şubeleri üzerinden ödenebilir.

Yurt Dışı Faiz Gelirlerine Dikkat! Son Gün Bugün

Gelir Vergisi Kanunu'na göre, nakdi sermaye veya para ile temsil edilen değerler nedeniyle elde edilen kâr payı, faiz ve benzeri gelirler, mankul sermaye gelirleri kapsamında değerlendirilir. Bu tür gelirlerin 8 bin 400 lirayı aşması durumunda beyan edilmesi zorunludur.

Gelir Beyannamesi Verme Durumları ve Yaptırımlar

Menkul sermaye gelirleri, elde edilen gelirin tutarı, mahiyeti ve tevkifata (kesintiye) tabi olup olmaması gibi hususlar dikkate alınarak beyan edilir. Tüm vergi türlerinden yükümlülüğü olan tam mükellef şirketlerden elde edilen kar paylarının 150 bin lirayı aşması durumunda, bunlar için beyanname verilmesi gerekmektedir. Gelir İdaresi Başkanlığı, beyanname ve gelirleri karşılaştırarak vergi kaçakçılığı ve kayıt dışı ekonomi ile mücadele eder.

Yukarıda belirtilen süreçleri dikkate alarak gelir sahiplerinin ilgili beyannamelerini ve ödemelerini zamanında yapmaları önemlidir.