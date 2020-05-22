Bayramlar, milli ve dini duyguların, inançların, örf ve adetlerin uygulanıp sergilendiği, bir toplumda millet olma şuurunun şekillendiği, kuvvetlendiği günlerdir. Millet olarak hep birlikte bir bayrama daha ulaşmanın manevi hazzını, muhabbetini, gönül huzurunu yaşıyoruz. Yardımlaşma ve dayanışmanın en güzel örneklerinin sergilendiği yoksulun, yetimin, korunup kollandığı, kırgınlıkların yerini sevgi ve barışın aldığı bayramlar hepimiz için benzersiz günlerdir. Ramazan ayının sağladığı manevi iklim sayesinde kazanılan saygı, sevgi, dostluk, kardeşlik ve hoşgörü kültürünü hayatımızın bundan sonraki bölümüne daha çok yayalım. Bu bayramı dünyayı kasıp kavuran koronavirüs salgını nedeni ile evlerimizde geçireceğiz. Komşu ve akraba ziyaretlerine gidemeyeceğiz, memleketimize, köyümüze gidemeyeceğiz, sevdiklerimizi belki kısa bir süre daha kucaklayamayacağız. Sevgili Eğirdir halkım, şuna inanınki Devletimiz bütün bu tedbirleri ve önlemleri sizlerin geleceği için alıyor. En kısa sürede eski normal hayatımıza dönebilmemiz ve hep birlikte mutlu günlere kavuşabilmemizin anahtarı tedbirlere riayet etmekten geçiyor. Sıkıldınız, haklısınız tabiî ki, belki hiç bir şey istediğiniz gibi gitmiyor olabilir, sadece yapmanız gereken, dünyanın ne halde olduğunu ve ülkemizin durumunu göz önüne aldığınızda aradaki farkı görmeniz daha kolay olacaktır.Sevgili Eğirdir halkım, değerli mesai arkadaşlarım pazar günü idrak edeceğimiz Ramazan Bayramınızı bu duygu ve düşüncelerle kutluyor, bayramın Türk İslam Alemine hayırlar getirmesini, ayrıca rabbimden bölücü terör örgütü ile canlarını feda etme pahasına kahramanca mücadele eden Mehmetçiklerimize, polis ve tüm güvenlik mensuplarımıza yardımcı olmasını niyaz ediyor, bayramlarını kutluyorum. Sevgi ve Saygılarımla.Veli GÖKEğirdir Belediye Başkanı