MESLEK LİSELERİNDEN PANDEMİ İLE MÜCADELEYE BÜYÜK KATKI

İçinde bulunduğumuz koronavirüs pandemisi ile mücadelede meslek liselerinin önemi bir kez daha ortaya çıktı.

Pandemi sürecinin başladığı günden bu yana kadar yaklaşık 100 ton yüzey dezenfekten malzemesi üreterek başta Milli Eğitim Bakanlığı ve kamu kurumları ile özel sektöre satışını yapan Isparta TOBB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğretmenleri şimdi ise etil alkol kullanarak antiseptik el dezenfektanı üretimine başladı.

Okuldaki laboratuvarları üretim atölyesine çevrilerek elde edilen el dezenfektan malzemeleri 20 Haziran’da yapılacak olan LGS sınavına hazırlanan öğrencilerin Isparta ve Burdur’da sınava gireceği okullara gönderilecek.

Okulda 5 öğretmen ve teknisyenler ile devam eden üretim bu günlerde aralıksız devam ediyor.

LGS sınavı için üretimi yapılan antiseptik özelliğe sahip el dezenfektan malzemelerinin en geç 1 Haziran tarihine kadar Milli Eğitim Bakanlığı’na teslim edilmesi gerekiyor.

İl Milli Eğitim Müdürü Ömer Yılmaz’da bu süreçte ekibe dahil olarak üretimi yapılarak ambalajlanan dezenfektan kutularına etiket yapıştırdı.

İl Müdürü Ömer Yılmaz 20 Haziran tarihinde yapılacak LGS sınavı için Isparta ve Burdur’da sınava girecek olan öğrencilerin kullanımı için dezenfektan üretimin devam ettiğini kaydetti. Yılmaz Isparta TOBB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde üretilen dezenfektan malzemelerinin döner sermaye kanalı ile tüm kurum ve kuruluşlara satışını yaptıklarını belirtti.

Isparta TOBB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Osman Topdal; yüzey dezenfektan malzemesinde 100 ton bandını geçtiklerini, şu günlerde ise el dezenfektan malzemesi üretimini sürdürdüklerini kaydetti. Okul Müdürü Topdal, üretimde emeği gecen başta öğrencileri olmak üzere tüm mesai arkadaşlarına teşekkür ederek Ramazan Bayramında da çalışmaya devam edeceklerini belirtti.

Üretilen el dezenfektanı ise Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Eğirdir Su Ürünleri Fakültesi'nde yapılan bateriyolojik analizlerinde % 2, 3 ve 4 lük solüsyonlarında yapılan ekimlerde bakteriyel üreme tespit edilemedi. Bu nedenle üretilen dezenfektanların antibakteriyel olduğu da bilimsel veriler ile de rapor edildi.

