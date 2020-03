Bakan Koca koronavirüste son rakamı açıkladı!

KORONAVİRÜSTE CAN KAYBI 75'E ULAŞTI VAKA SAYISI 3629

TEST SAYISI 7286!

CORONA (COVID-19) VİRÜS NASIL BULAŞIR?

CORONAVIRÜS (KORONA) BELIRTILERI NELERDIR?

Son dakika koronavirüs gelişmesi: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca resmi Twitter hesabından Türkiye'de son 24 saatte koronavirüs vaka ve can kaybı sayılarını paylaştı. Buna göre can kaybımız 75’e, hasta sayımız 3.629’a ulaştı.Sağlık Bakanı Fahrettin Koca resmi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda Türkiye'de son 24 saatte yaşanan koronavirüs gelişmelerini aktardı.Bakan Koca son rakamı açıkladı! Koca, ''Bugün 16 hastamızı kaybettik. Bu sonuçlarla can kaybımız 75’e, hasta sayımız 3.629’a ulaştı. Sizi ısrarla tedbirleri uygulamaya davet ediyorum.'' ifadelerini kullandı.Türkiye'de koronavirüs test sayısı 7286'ya ulaştı. Sağlık Bakanı Koca, ''Test sayımız dün 5.035’ti. BUGÜN 7.286 olarak gerçekleşti. 1.196 yeni tanı kondu. Hastalar ve temas çevreleri izole edildi.'' açıklamasında bulundu.Virüs solunum yolu ile bulaşır. Burada, tüm araştırmalar kesinleşmemiştir; bu yüzden, “Her türlü solunum yolu” demek gereklidir. Yani mikrop, öksürmek veya tıksırmakla havada belli sürede asılı kalabilir. Virüs, tabii ki öpüşmek ve en yaygın olarak eller ile de bulaşır.Normalde hastalığı alan bir kişi, hasta olduğunun farkına varmadan ve belirtiler ortaya çıkmadan virüsü yaymaya başlayabilir. Burada, “inkübasyon dönemi” dediğimiz bir “kuluçka” dönemi vardır. Ancak yeni Corona virüs için bu, tam olarak ortaya çıkarılmaya çalışılıyor. Şimdilik kuluçka süresinin 2-14 gün olduğu düşünülüyor.Ateş, öksürük ve nefes darlığı, başlıca sözü edilen belirtiler. Ancak her türlü solunum yolu hastalığı belirtilerini dikkate almakta yarar var. Burun akıntısı, halsizlik, vücut ağrısı da belirtiler arasında yer alıyor. Virüsle karşılaştıktan sonra genellikle 2 gün içinde belirtiler ortaya çıkıyor ancak bu süre 14 güne kadar uzayabiliyor.Yeni Corona Virüs (COVID19) sorununun giderek büyüdüğü son günlerde bu virüsün solunum sisteminin yanı sıra göz tutulumu yapabileceğini ve hatta ilk bulguların gözde olabileceği de unutulmamalı. Ayrıca yapılan son açıklamalarla birlikte koku ve tat duyusu kaybının coronavirüs belirtisi olarak yer alabildiği açıklandı.