B&B ACCESSORIES IŞILTILI BİR AÇILIŞLA HİZMETİNİZE GİRDİ

Isparta, yeni ve özel bir markaya kavuştu!

B&B Accessories, “Işıltınla Gülümse” sloganıyla kadınların hayatına ışıltı, mutluluk ve özgüven katmak için kapılarını açtı.

Çocuklarının baş harflerinden ilham alarak markalarını kuran Mustafa Coşaner ve Nagehan Coşaner çifti, B&B Accessories ile her yaştan kadının kendini özel hissedeceği zarif ve modern takılar sunmayı hedefliyor.

Açılış törenine başta 6. Bölge ESKKK Birliği Başkanı Ahmet Tural ve değerli oda başkanları olmak üzere, pek çok davetli katıldı. Coşaner ailesi, bu özel günde heyecanlarını paylaşan tüm dostlarına, ailelerine ve misafirlerine teşekkürlerini sundu.

B&B Accessories, sadece aksesuar değil, aynı zamanda enerji ve mutluluk sunan bir marka olma vizyonuyla yola çıktı.

Adres: Kutlubey Mahallesi, 1006 Sokak, No:43/D (Eski Adliye Yanı) – Isparta

