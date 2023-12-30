Bakan Bolat: Keyfi Zam Dönemi Bitiyor, Yeni Etiket Yönetmeliği Geliyor

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, NTV canlı yayınında yaptığı açıklamalarda fahiş fiyat artışlarına karşı önlemleri duyurdu. İşletmeleri uyaran Bolat, "Kendi bindiğiniz dalı kesmeyin. Maliyetleri kurtaran fiyat neyse onu uygulamaları gerekir." dedi. Yeni etiket yönetmeliğiyle ilgili olarak da açıklamalarda bulunan Bolat, 1 Ocak'tan itibaren kafe, restoran, lokanta ve pastanelerde ürün isimleri ve fiyatlarının kapının girişinde yer alacağını belirtti. Böylece müşterilere daha şeffaf bir alışveriş deneyimi sağlanacak.

Bakan Bolat, denetimlerin arttığını ve cezaların yükseldiğini belirtti. Otomotiv, mobilya ve marketlerde ciddi fiyat azalışları gözlendiğini söyledi. Ayrıca, sahte gayrimenkul ilanlarına karşı da önlemler alındığını ifade etti.

Ömer Bolat, İsrail ile yapılan ticaretin son dönemde önemli ölçüde azaldığını açıkladı. İthalatta yüzde 54'lük bir gerileme olduğunu belirterek, Türkiye'nin İsrail'e karşı net bir duruş sergilediğini vurguladı.

Asgari ücretle ilgili sorulara da yanıt veren Bakan Bolat, "Çalışanları enflasyona ezdirmeyecek, işverenler açısından da maliyetler açısından dengeleri çok bozmayacak bir rakam çıkacaktır." dedi. Görüşmelerin bakanlık tarafından dengeli ve makul bir çözümle sonuçlandırılacağını belirtti.