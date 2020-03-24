ISPARTA BOLKES'TEN ALO PAKET SERVİS HİZMETİ
İçişleri Bakanlığı'nın "Lokanta, restoranlar, pastahane ve benzeri iş yerleri için sadece paket servis, gel-al benzeri şekilde, hizmet verecek" genelgesi üzerine Isparta Bolkes Et Tavuk Döner Şubesi Alo paket ile sipariş almaya devam ediyor.
Isparta'da herkes yesin diye Yüzde 100 yerli besi et ürünleri sunan Bolkes'te Alo Paket Servisi hizmeti ile isteyen dürüm şeklinde isteyen de kilo olarak sipariş verilebiliyor.
Alo Paket Telefon Numarası: 0246 218 67 67 - whatsapp 0539 726 00 32 '' Sen istersen lezzet sana gelir''
''Bol bol kes, et yesin herkes!''
Unutmayın! nefis lezzetiyle Tavuk döner'de var!