WhatsApp Kullanıcılarına Büyük Değişim: Yeni Alt Menü Çubuğu Geliyor!

Dünyaca ünlü anlık mesajlaşma uygulaması WhatsApp, kullanıcı deneyimini daha da geliştirmek amacıyla bünyesine yeni özellikler eklemeye devam ediyor.

WhatsApp, Android sürümü için geliştirdiği alt menü çubuğuyla kullanıcıların deneyimini daha da zenginleştiriyor. Yenilik, uygulama içi gezinmeyi hızlı ve kolay hale getirerek kullanıcıların zamandan tasarruf etmelerine olanak tanıyor.

Bu yeni özellik sayesinde, mesajlaşma, durum güncellemeleri ve aramalar arasında geçiş yapmak daha akıcı bir hal alıyor. Tasarlanan ergonomik ve estetik alt menü çubuğu, topluluklar, sohbetler, durum ve aramalar gibi dört ana bölüme daha erişilebilir hale getiriyor.

Yeniden tasarlanan menü çubuğu, kullanıcıların başparmaklarına daha yakın bir konumda bulunuyor ve her bir bölüm için simgeler eklenmiş durumda. Bu, özellikle büyük ekranlı cihazlarda kullanım kolaylığı sağlıyor. Önceki yeşil menü çubuğu ise artık beyaz renge dönüşerek WhatsApp'ın ara yüzünde hoş bir değişiklik sunuyor.

Henüz bu güncellemeyi almamış olan WhatsApp kullanıcıları, uygulamalarını Google Play Store üzerinden en son sürüme güncelleyerek yeni menü çubuğuna erişebilirler.