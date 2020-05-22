ADANA - Adana'da bir iş yerinde gümrük kaçağı olduğu belirlenen 4 bin 458 cinsel içerikli ürün ele geçirildi, bir kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, merkez Seyhan ilçesi Yeşiloba Mahallesi'ndeki bir iş yerinde kaçak cinsel ürün ve malzeme satışı yapıldığı bilgisine ulaştı.

Polis, operasyon düzenlediği iş yerinde yaptığı aramada, kaçak olduğu belirlenen 4 bin 458 cinsel ürün ele geçirdi.

Ekipler, iş yeri sahibi T.S'yi gözaltına aldı.