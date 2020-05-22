ADANA - Adana'da, hayvan ticareti bahanesiyle bir kişiyi 33 bin lira dolandırdığı iddia edilen şüpheli hakkında 10 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.

Dolandırıcılık yaptığı ileri sürülen tutuksuz sanık S.A'yla ilgili savcılıkça başlatılan soruşturma tamamlandı.

Şüpheli için ''Bilişim sistemleri banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık'' suçundan 10 yıla kadar hapis cezası talebiyle hazırlanan iddianame, Adana 13. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.

İddianamede, şüphelinin mağdur İ.A'yı telefonla aradığı, hayvan ticareti yaptığını bildirerek hesabına 33 bin lira göndermesini istediği belirtildi.

Şüphelinin, banka hesabına 28 bin lira ve 5 bin lira olmak üzere iki ayrı havale yapıldığı ve para yatırıldıktan sonra söz konusu hayvanları göndermediği aktarılan iddianamede, S.A'nın üzerine atılı dolandırıcılık suçundan cezalandırılması talep edildi.

İddianamede ifadesine yer verilen S.A. ise suçlamaları kabul etmedi.