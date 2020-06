İSTANBUL - Fiat Chrysler Automobiles'ın (FCA), Centoventi konsept otomobili, dünyanın önde gelen otomobil tasarımı web sitelerinden biri olan Car Design News (CDN) tarafından düzenlenen Car Design Ödülleri'nde "2019'un En İyi Konsept Otomobili" seçildi.

Fiat açıklamasına göre, Car Design News (CDN) tarafından düzenlenen organizasyonda Centoventi; yenilikçi modüler konsepti ve doğru renk ve malzeme kullanımıyla ödüle layık görüldü.

Daha önce "Red Dot Award 2019" ve "Trophées Argus 2020" gibi ödüller de alan Centoventi, yeni ödülünü farklı otomobil üreticilerinin tasarım merkezi direktörlerinden oluşan 18 kişilik uluslararası jürinin ortak kararıyla aldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Fiat Marka Global Başkanı Olivier François, Centoventi konseptinin 120 yıllık geçmişe sahip Fiat'ın, elektrikli ulaşımın geleceğine bakış açısını gösterdiğini belirterek, şunları kaydetti:

"Centoventi, müşterinin zevk ve gereksinimlerine göre şekilleniyor. Son derece minimalist bir otomobil olan Centoventi; sunulan renkler, iç mekan, tavan, bilgi-eğlence sistemi seçenekleri ve modüler pillerin çeşitliliğiyle büyük bir özgürlük sunuyor. Herhangi bir özelleştirme kısıtlaması olmaksızın, müşterinin zevkine ve ihtiyacına göre kişiselleştirmeye ve renklendirmeye hazır boş bir tuvali andırıyor. Dolayısıyla bu güçlü konsept, otomotiv dünyasında köklü bir değişikliği temsil ediyor.

Artık insanların yeni bir otomobil almak için beklemeleri gerekmiyor. Centoventi'nin konfigürasyonunu değiştirmek için her an doğru an olacak ve bu bilinçle özgürce hareket edilecek. Centoventi, Fiat'ın 'az daha çoktur' kavramını somutlaştırıyor. Centoventi'yi bu denli özel ve havalı yapan şey benzersiz bir kişiselleştirme özgürlüğü. Bu da, bir otomobilden karmaşık olan her şeyi çıkartmak, kullanıcının hayal gücünü sınırlamamak anlamına geliyor."



FCA'nın EMEA Tasarım Başkanı Klaus Busse de, "Centoventi'nin başarısı, markanın CEO'sunun vizyonunu hayata geçirmek için Fiat Tasarım Merkezi tasarımcıları ve mühendislerinin mükemmel iş birliğini yansıtıyor. Özellikle CDN gibi farklı markaların tasarım başkanlarından ve geleceği şekillendiren çok özel insanlardan oluşan uluslararası bir jüriden böylesine önemli bir ödül almak, tüm ekip için bir onur." ifadelerini kullandı.





- Menzili 500 km'ye kadar çıkıyor







Dünya lansmanı 2019 yılındaki Cenevre Otomobil Fuarı'nda yapılan Fiat Concept Centoventi, elektrikli ulaşım dünyasına yenilikçi bir iş modeli sunuyor.

Sadece tek bir renk ile üretilen konsept, "4U" programı kapsamında; 4 tavan, 4 tampon, 4 jant ve 4 dış kaplama rengi seçenekleriyle kişiselleştiriliyor.

İç mekanda ise göstergelerden saklama alanlarına, koltuklardan çocuk emniyet sistemlerine kadar birçok iç aksesuar müşteri tarafından değiştirilebiliyor.

Ayrıca kullanıcılar, aksesuarları “tak-çalıştır” prensibiyle monte edip kullanabiliyor.

Yenilikçi batarya modülü ise, konsept aracın menzilini de kişiselleştiriyor.

Aracın menzili, kullanım gereksinimine bağlı olarak 100 kilometre ile 500 kilometre arasında ayarlanabiliyor.

Böylece Centoventi; hem şehir içinde hem keyifli kent dışı seyahatlerinde ideal bir yol arkadaşı olarak öne çıkıyor.



1999'dan bu yana tüm dünyadaki otomobil tasarımcıları için en önemli kaynaklardan biri olan CDN, öğrencilerden tasarım yöneticilerine kadar geniş bir platforma bilgi, öneri ve fikirler sunuyor.

500 binden fazla kullanıcı tarafından görüntülenen web sitesinin gücü, alanında uzman uluslararası otorite ve analistlerden oluşan geniş bir ağa dayanıyor.

Söz konusu ağdaki kişilerin görüşleri ve geleceğe dair öngörüleriyle, otomobil tasarımları yorumlanıyor ve geleceğin tasarım trendleri ve ulaşım çözümleri bu platformda ele alınıyor.

Sitenin ödül organizasyonu ise "En İyi Üretim Otomobili" ve "En İyi Konsept Otomobili" olmak üzere iki kategoride veriliyor.