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Aksa Elektrik, hizmet bölgelerindeki tüketim rakamlarını açıkladı

ANKARA - Aksa Elektrik, Çoruh ve Fırat hizmet bölgelerindeki illerin bu yılın ilk dört ayına ilişkin elektrik tüketim rakamlarını açıkladı.Şirketin iki dağıtım bölgesinden birini oluşturan Trabzon, Rize, Giresun, Gümüşhane ve Artvin'in yer aldığı Çor

Aksa Elektrik, hizmet bölgelerindeki tüketim rakamlarını açıkladı
Ekonomi
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ANKARA - Aksa Elektrik, Çoruh ve Fırat hizmet bölgelerindeki illerin bu yılın ilk dört ayına ilişkin elektrik tüketim rakamlarını açıkladı.

Şirketin iki dağıtım bölgesinden birini oluşturan Trabzon, Rize, Giresun, Gümüşhane ve Artvin'in yer aldığı Çoruh bölgesindeki toplam elektrik tüketimi, bu yılın ocak-nisan döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 11'den fazla düştü.

Çoruh bölgesindeki tüketimde en belirgin azalma yüzde 24'lük düşüşle Gümüşhane'de gerçekleşti. Bunu yüzde 23 düşüşle Rize, yüzde 12 düşüşle Artvin ve Trabzon takip ederken, Giresun'da ise elektrik tüketimi yüzde 11,5 arttı.

Malatya, Elazığ, Bingöl ve Tunceli'nin yer aldığı Fırat bölgesinde ise elektrik tüketimi geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 7'den fazla azaldı.

Bingöl ve Malatya'da elektrik tüketimi bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 10'dan fazla düşüş olurken, Tunceli'de ise yüzde 6,7 oranında azaldı. Elazığ'da tüketim bir önceki yıla yakın seviyede seyretti.

- Sanayi ve ticarethane tüketiminde düşüş gözlendi

Şirket, koronavirüs (Kovid-19) salgını sebebiyle işlerine bir süre ara vermek zorunda kalan işyerlerine dair tüketim oranlarında düşüş olduğunu bildirdi.

Buna göre, Çoruh bölgesinde mart-nisan ayı tüketimi incelendiğinde yılın ilk iki ayına göre işyerlerinde yüzde 25'e yakın daha az elektrik tüketildi. En yüksek azalma yüzde 29'a yakın bir oranla Artvin'de gerçekleşti. Trabzon'da yüzde 27, Giresun'da yüzde 24, Rize'de yüzde 21 ve Gümüşhane'de yüzde 17 daha düşük iş yeri tüketimi kaydedildi.

Fırat bölgesinde ise ticarethane ve sanayideki elektrik tüketimi yaklaşık yüzde 28 azaldı. En düşük tüketim yüzde 30'luk azalma ile Bingöl'de oldu. Bu ili yüzde 28'lik azalma ile Malatya ve Elazığ izledi. Tunceli'de ise iş yeri tüketimi yüzde 14 azaldı.

- Meskenlerde tüketim arttı

Çoruh bölgesindeki meskenlerde mart-nisan aylarında yılın ilk iki ayına göre yüzde 7'ye yakın oranda daha fazla elektrik tüketildi. En yüksek artış yüzde 16 oranıyla Rize'de gerçekleşirken, bu ili yüzde 13'le Gümüşhane, yüzde 9'a yakın bir oranla da Artvin izledi. Trabzon ve Giresun'da ise artış yüzde 4-5 seviyelerinde kaldı.

Fırat bölgesinde ise hane tüketimi Elazığ'da yüzde 5, Malatya'da yüzde 2 oranında azaldı. Bingöl ise mesken elektrik tüketiminde yüzde 10'a yakın bir artışla en yüksek tüketimin gözlemlendiği il olurken, bunu yüzde 5'lik artışla Tunceli izledi.

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