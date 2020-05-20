MERSİN - Akdeniz İhracatçı Birlikleri'nin (AKİB) yeni dönem koordinatör başkanı, Akdeniz Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Huriye Yamanyılmaz oldu.

AKİB'den yapılan açıklamaya göre, yönetim kurulu başkanlarının aldığı karar gereğince her yıl koordinatör başkanlık ve başkan yardımcılıkları görevi, AKİB yönetim kurulu başkanları arasında dönüşümlü olarak yürütülüyor.

Bu kapsamda Huriye Yamanyılmaz, koordinatör başkanlığı görevini, Hayri Uğur'dan devraldı.

Koordinatör başkan yardımcılığı görevlerine de Akdeniz Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Nejdat Sin ile Akdeniz Demir ve Demir Dışı Metaller İhracatçıları Birliği Başkanı Fuat Tosyalı getirildi.

- "Bölgemiz, sahip olduğu verimli topraklarıyla dünyanın sayılı üretim merkezlerinden"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Huriye Yamanyılmaz, yeni başarı hikayeleri yazmak için büyük gayretle çalışmaya devam edeceklerini belirtti.

Yeni tip koronanavirüs (Kovid-19) salgınında, tüm dünyada tarımsal üretimin ve gıdanın stratejik öneminin çok daha iyi anlaşıldığını bildiren Yamanyılmaz, şunları kaydetti:

"80 yıllık köklü maziye sahip, geçen yıl ihracatını Türkiye ortalamasının dört katına yakın oranda artırarak 13,5 milyar dolara yükselten AKİB'in, yeni başarı hikayeleri yazması için, gayretlerimizi artırarak sürdüreceğiz. AKİB ilk dört ayda 3,8 milyar dolar ihracat rakamına ulaştı. Bölgemiz, sahip olduğu verimli topraklarıyla dünyanın sayılı üretim merkezlerinden biridir. Bu potansiyelimizi çok daha fazla üretime yönlendirerek uluslararası alanda söz sahibi markalar yaratmalıyız. Türkiye'nin kendi kendine yeter konumunu muhafaza etmesi ve ihracatını daha ileriye taşımamız için bitkisel ve hayvansal gıda üretiminde sürdürülebilir planlamaların güçlendirilmesine ihtiyaç var."

Görevini Yamanyılmaz'a devreden Hayri Uğur da başkanlığı döneminde yapılan çalışmaları anlatarak, AKİB'in yeni yöneticilerine başarılar diledi.