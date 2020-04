Adana, Mersin, Hatay ve Osmaniye'de, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle geçimlerini sürdürmekte zorlanan 856 aileye yardım kolisi dağıtıldı.Adana Vakıflar Bölge Müdürlüğü ekipleri, sorumluluk sahasındaki Adana ve Mersin'de 506 ihtiyaç sahibi aileye, içinde kuru gıda bulunan kolilerin dağıtımını yaptı.Vakıflar Bölge Müdürü Ahmet Develi, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kuru gıdaların her ay düzenli şekilde ihtiyaç sahibi ailelere teslim edildiğini söyledi.Develi, "Hayri hizmetler çerçevesinde ayrıca, 121 ihtiyaç sahibi vatandaşımızın her ay düzenli şekilde maaşları banka hesaplarına yatırılmaktadır. 790 ortaöğretim, üniversite ve yabancı uyruklu öğrencimize de her ay burs ödenmektedir." diye konuştu.- Hatay ve Osmaniye'de 350 aileye yardımHatay Vakıflar Bölge Müdürü Ümit Gökhan Çiçek, sorumluluk sahalarındaki Hatay ve Osmaniye'de 350 aileye her ay düzenli olarak kuru gıda yardımında bulunduklarını ifade etti.Vakıflar Genel Müdürlüğü bünyesinde her yıl düzenli şekilde 20 bini aşkın aileye kuru gıda yardımı yapıldığı bilgisini veren Çiçek, şunları kaydetti:"Kuru gıda yardım miktarı ailenin büyüklüğüne göre değişiyor. Sadece salgın veya ramazan ayında değil yılın 12 ayı yardımlar gerçekleştiriyoruz. Kolilerimizin içerisinde kuru bakliyatlar, şeker, helva gibi ürünler yer alıyor. Biz bu salgın günlerinde kamu kurum ve kuruluşlarımıza ve devletimizin üstlendiği misyona destek olmaktan çok büyük mutluluk duyuyoruz. Üstümüze düşeni fazlasıyla yapmaya devam edeceğiz."