Uluborlu’da İlk Adımı Atılan Ve Tamamlanması Planlanan MENAZIR Projesi Toplantısı Yapıldı

Toplantıya Kaymakamımız Zikrullah ERDOĞAN başkanlığında, İl Kültür ve Turizm Müdürü Ali GÖÇER, Belediye Başkanı M.Aziz Tuna, Yazı İşleri Müdürü Ahmet KARADUMAN, Doç. Dr. Abdullah BAKIR, Uluborlu Eğitim ve Kültür Vakfı Başkanı Kemal ERDİL ve hayırsever iş adamı Mehmet KİRİŞ katıldı.

Toplantıda; İlçemizin tarihi, turistlik ve doğal güzelliklerini ortaya koyarak ilçede turizmin canlandırılması için yapılan çalışmalar hakkında fikir alışverişinde bulunuldu.



Uluborlu Kaymakamlığı