SAĞLIK HİZMETLERİ ÖĞRENCİLERİ AYAĞININ

TOZU İLE VATANDAŞA DOKUNMAYA BAŞLADI.

Eğirdir Belediyesi, Eğirdir İlçe Sağlık Müdürlüğü ve Süleyman Demirel Üniversitesi Eğirdir Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Yaşlı Bakım Programı iş birliğinde 1 Ekim Dünya Yaşlılar Günü kapsamında, Eğirdir Kale Meydanında sağlık çadırı kuruldu.Yaşlı bakım programı öğrencileri 5 gün sürecek olan etkinlikte vatandaşların tansiyon ve diabetlerini ölçerken aynı zamanda geriatrik hastalıklar ve yaşlılık konusunda çadıra gelen vatandaşları bilgilendirdi.Sağlık çadırına gelemeyen vatandaşlar için ise öğrenciler şehrin cadde ve sokaklarında hem karanfil dağıttı hem de yaşlılık hakkında bilgilerini paylaştılar.İlçe sağlık müdürlüğü ekipleri ise sağlık çadırında başlattıkları covid-19 aşı kampanyasını sürdürdüler.Programla ilgili konuşan Eğirdir Belediye Başkanı Veli Gök “İlçemize öğrencilerimizin de gelmesiyle yaşlılar günü kapsamında güzel bir ekip çalışması yaptık hem ilçe sağlık müdürlüğümüz hem Eğirdir Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulumuz bugün burada vatandaşlarımıza yaşlılık hakkında bilgiler verdiler, aşı kampanyamız bir yandan devam ediyor, çadırımız cuma gününe kadar aktif şekilde hizmet verecek, katkı sunan herkese teşekkür ederim” dedi.Ayrıca Eğirdir Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Sağlık Bakım Hizmetleri Bölüm Başkanı Öğr. Gör. Faruk Yaşar Gürdal “ Yaşlılar günü kapsamında öğrencilerimiz ile birlikte buradayız vatandaşlarımıza geriatrik hastalıklar ile ilgili bilgi veriyoruz, karanfiller ile yaşlılar günlerini kutluyoruz, okulumuz akademik olarak bu gün eğitim öğretime başladı, ilk günden öğrencilerimiz ile birlikte vatandaşlarımıza dokunmaya başladık bizlere destek veren sayın belediye başkanımız Veli Gök’e teşekkür ederim” dedi.Programım 8 Ekim Cuma gününe kadar süreceği bilgisi alındı.