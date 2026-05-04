İŞKUR’dan Hibe Desteği Duyurusu

Isparta’da engelli ve eski hükümlü vatandaşlara yönelik önemli bir destek programı için başvuru süreci başladı. İŞKUR İl Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, kendi işini kurmak isteyenler için hibe destekli proje başvurularının alınacağı duyuruldu.

2026 yılı 3. dönem kapsamında yürütülecek programda, engelli bireylerin ve eski hükümlülerin istihdama katılımını artırmak hedefleniyor. Destek kapsamında kendi işini kurmak isteyen engellilere 735 bin TL’ye kadar, eski hükümlülere ise 550 bin TL’ye kadar hibe sağlanabilecek. Ayrıca mesleki eğitim, işe uyum ve rehabilitasyon projelerine de belirli oranlarda mali destek verilecek.

Başvurular için son tarih 11 Mayıs 2026 saat 23:59 olarak açıklandı. Engelli vatandaşların başvurularını e-Devlet üzerinden online olarak yapmaları gerekiyor. Elden ya da posta yoluyla yapılan başvurular kabul edilmeyecek. Başvuru sürecinde eksik veya hatalı belge sunan projelerin iade edileceği, gerekli düzeltmelerin ise en geç 15 Mayıs 2026 tarihine kadar tamamlanabileceği belirtildi.

Eski hükümlü vatandaşların ise projelerini, Adalet Bakanlığı’na bağlı ilgili birimler aracılığıyla hazırlayıp iletmesi gerekiyor. Diğer proje türleri için başvuruların İl Müdürlüğü’ne elden ya da posta yoluyla teslim edilebileceği ifade edildi.

Program kapsamında; kendi işini kurma, mesleki eğitim, işe uyum, destek teknolojileri ve korumalı işyeri gibi birçok alanda projeler desteklenecek. Yetkililer, başvuru yapmak isteyen vatandaşların tüm detaylara ve gerekli belgelere resmi internet sitesi üzerinden ulaşabileceğini belirtti.

Yetkililer, bu desteklerin hem bireysel girişimciliği artıracağını hem de istihdama katkı sağlayacağını vurgulayarak, başvuru sürecinin titizlikle takip edilmesi gerektiğini hatırlattı.