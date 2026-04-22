​İŞKUR Isparta'da 110 Kişilik İş Müjdesi: İşgücü Uyum Programı Başlıyor

Isparta Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü (İŞKUR), il genelinde istihdam edilebilirliği artırmak ve kamusal hizmetleri desteklemek amacıyla toplam 110 kişilik kontenjana sahip yeni bir "İşgücü Uyum Programı" (İUP) düzenleyeceğini duyurdu.

Isparta Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü işbirliğinde yürütülecek olan program, 8 ay süreyle devam edecek.

Programın Amacı ve Kapsamı

Düzenlenecek program kapsamında katılımcılar, çeşitli sosyal hizmet ve bakım faaliyetlerine destek sağlayacaklar. Programın temel hedefleri şu şekilde sıralandı:

Engelli, yaşlı ve hasta bakımına yönelik faaliyetlerin desteklenmesi,

Çocuk bakım işlerine yönelik faaliyetlerin desteklenmesi,

Kamusal alanların temizlik, bakım ve onarım faaliyetlerinin desteklenmesi.

Programın 18 Mayıs 2026 tarihinde başlaması ve 31 Aralık 2026 tarihinde sona ermesi planlanıyor.

Kontenjan Dağılımı ve Birimler

Toplam 110 kişilik kontenjan, Isparta merkez ve çevre ilçelerdeki farklı birimlere şu şekilde dağıtılacak:

Isparta Merkez (50 Kişi): Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü, Sosyal Hizmet Merkezi, Şehit Enes Özgül Çocuk Evleri Koordinasyon Merkezi, Engelsiz Yaşam Bakım Rehabilitasyon Merkezi, Kadın Konukevi, Çocuk Evleri Sitesi ve Şiddet Önleme Merkezi müdürlükleri bünyesinde.

Eğirdir (8 Kişi): Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüğü ve Eğirdir Huzurevi Müdürlüğü'nde.

Uluborlu-Keçiborlu (25 Kişi): Uluborlu Sosyal Hizmet Merkezi, İbrahim Etem Erbil Bakım Rehabilitasyon Merkezi, Hacı Ahmet Şençopur Huzurevi, Fatma Şençopur Huzurevi müdürlükleri ile Keçiborlu Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüğü'nde.

Yalvaç (19 Kişi): Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüğü ve Hasan Emine Büyükkutlu Huzurevi Müdürlüğü'nde.

Şarkikaraağaç (8 Kişi): Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüğü ve Şarkikaraağaç'ta bulunan Yalvaç Huzurevi biriminde.

Başvuru Süreci ve Şartlar

Programa başvurmak isteyen vatandaşlar için süreç 22 Nisan 2026 tarihinde başlayacak ve 26 Nisan 2026 tarihine kadar devam edecek. Başvurular şu kanallar üzerinden yapılabilecek:

e-Devlet,

ALO 170,

İŞKUR e-şube (www.iskur.gov.tr),

Isparta İŞKUR İl Müdürlüğüne şahsen gelerek.

Katılım Şartları

İşgücü Uyum Programına katılabilmek için adayların şu şartları taşıması gerekmektedir:

Vatandaşlık: Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak (Belirli yabancı uyruklu kişiler hariç).

Kuruma Kayıt: Başvuru tarihinde İŞKUR'a kayıtlı olmak.

Yaş: 18 yaşını tamamlamış olmak (19 yaşından gün almış).

Emeklilik: Yaşlılık veya malullük aylığı almıyor olmak (Sürekli iş göremezlik ödeneği veya ölüm aylığı alanlar başvurabilir).

Çalışma Durumu: Başvuru tarihinden önceki son bir ayda sigortalı olarak bildirilmemiş veya sigortalı sayılmamış olmak.

Gelir Şartı: Hane gelirinin, net asgari ücretin iki katını ( Belirtilen tutar: 56.151,00 TL ) aşmaması gerekmektedir (Yurtlar, sığınma evleri ve kimlik bilgileri gizlenenler için bu şart aranmaz).

Diğer Programlar: Kurum tarafından sunulan aktif işgücü veya işsizlik sigortası programlarının yararlanıcısı olmamak.

Katılımcı Seçimi Noter Kurası ile Yapılacak

Başvuranlar arasından programa katılacak kişilerin seçimi notary kurası ile gerçekleştirilecek.

Kura çekimi 29 Nisan 2026 tarihinde saat 10:00'daIsparta Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü Toplantı Salonu'nda yapılacaktır.

İşgücü Uyum Programları, Türkiye İş Kurumu tarafından kamu kurum ve kuruluşları ile işbirliği yapılarak, işsizlerin istihdam edilebilirliğini artıracak bilgi, beceri, çalışma alışkanlığı ve disiplinini kazandırmak amacıyla düzenlenmektedir.