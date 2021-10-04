Hacı Alı Gökgöz Camii'nde Fotoğraf Sergisi Açıldı

2021 yılı Camiler ve Din Görevlileri Haftası dolayısıyla fotoğraf sergisi açıldı.01 Ekim 2021 Cuma günü Hacı Ali Gökgöz Camii'nde gerçekleştirilen sergi açılışına il müftü yardımcıları Halil Taş ve Seyit Böğet, Şube Müdürü Mustafa Güner, din görevlileri ve vatandaşlar katıldı."Cami, Din görevlileri ve Vefa" konulu sergide Isparta İl Müftülüğünde görev yapmış olan ilk müftüden şu anda görev yapan müftülere kadar tüm müftülerin fotoğrafları ve kısaca hayat hikayeleri sergilendi.07 Ekim 2021 Perşembe gününe kadar devam edecek olan fotoğraf sergisinde katkıları bulunan Hacı Ali Gökgöz Camii görevlileri Hasan Hüseyin Öztürk ve Şener Varlı'nın ikramlarıyla sergi açılışı sona erdi.