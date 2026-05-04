22 Yıl Hapis Cezalı Şahıs Yakalandı

Isparta’da uzun süredir aranan ve hakkında farklı suçlardan kesinleşmiş hapis cezası bulunan bir şahıs, emniyet ekiplerinin koordineli çalışmasıyla yakalandı.İl Emniyet Müdürlüğü’nden yapılan açıklamaya göre, hakkında 10 ayrı dosya kapsamında toplam 22 yıl hapis cezası bulunan şahsın izine ulaşıldı. 24 Nisan 2026 tarihinde gerçekleştirilen operasyonda; İstihbarat Şube Müdürlüğü, Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri birlikte hareket etti.Titizlikle yürütülen çalışmalar sonucunda yakalanan şahıs, emniyetteki işlemlerinin ardından Ceza İnfaz Kurumu’na teslim edildi.Isparta Emniyet Müdürlüğü, kamu düzeninin sağlanmasına yönelik çalışmaların kararlılıkla sürdürüleceğini vurguladı.