TRİATLON KONSERİNDE OSMAN ÖZTEKİN COŞTURDU.

Bu yıl 19.cusu düzenlenen TRİATLON yarışlarının ikinci gününde Eğirdir Limanında sanatçı Osman Öztekin konser verdi.Programa Eğirdir Belediye Başkanı Veli GÖK, İl Genel Meclisi Üyeleri, Belediye Meclisi Üyeleri ve çok sayıda vatandaş katıldı.VATAN TV ve TEMPO TV ekranlarında program yapan sanatçı Osman Öztekin performansıyla ve sesiyle büyük beğeni topladı.Gecede konuşan Eğirdir Belediye Başkanı Veli GÖK; ‘Değerli misafirlerimiz gün gelir üzülürüz. Gün gelir bazı mutluluklarımızı beraber paylaşırız. Tabii ki iki yıllık, üç yıllık bir covid sürecinde gerçekten vatandaşlarımız zaman zaman evde kapalı kaldılar. Bugün ben ilçe olarak triatlon yarışları sürecinde Osman Öztekin hocamızın size bir konseri ile taçlandıralım dedik. İnşallah hoşça vakit geçiririz. En kötü günümüz bugün gibi olsun deriz. Hepinize saygılar sunuyoruz.’ dedi.Sesi ve performansıyla Eğirdir’lilerden büyük alkış alan sanatçı Osman Öztekin’e Eğirdir Belediye Başkanı Veli GÖK günün anısına hediye takdiminde bulundu.3-4 Eylül’de Eğirdir Elma Hasat Festivalinde sahne alacak olan Osman Öztekin beraberinde sanatçı arkadaşları Ömer DANIŞ, Hasret ÇOLAKOĞLU, Serap ŞAN, Mücevher YEŞİLOVA, Deniz ER, Tuğba YÜCEL ile birlikte Eğirdir halkına unutamayacakları iki gün yaşatacaklarını ve Elma Hasat Festivalinde buluşacaklarını tüm Eğirdir halkını beklediğini ifade etti.