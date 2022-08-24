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Isparta Merkeze bağlı Darıören köyünde sıcak asfalt çalışması

Isparta Merkeze bağlı Darıören köyünde sıcak asfalt çalışması
TÜRKİYE
G.Tarihi: 24.08.2022 14:10
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Şehirde ne varsa köyde de o olacak parolasıyla gece gündüz demeden çalışmalarına devam eden Isparta Valiliği İl Özel İdaresi köylerdeki yol yapım çalışmalarını sürdürüyor. Merkeze bağlı Darıören köyünde devam devam eden sıcak asfalt çalışmalarını yerinde inceleyen Vali Aydın Baruş’a Isparta Milletvekili Mehmet Uğur Gökgöz, İl Genel Meclisi Başkanı Serkan Keskin ve İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Mahmut Zadeoğlu da eşlik etti. Çalışmaları yerinde denetleyen Vali Baruş ve beraberindekiler çalışanlara kolaylıklar dileyerek asfaltın Darıören’li vatandaşlara hayırlı olsun temennisinde bulundular.
İl Özel İdaresi bu yıl toplam 75 km’lik yolda çalışma yapıyor. Darıören’deki çalışmanın da tamamlanmasıyla 50 km’lik yol çalışması tamamlanmış olacak.
Çalışmalarla ilgili bilgi veren Vali Baruş “Darıören yolunda çalışmalar günler önce başlatıldı. Bugün de sıcak asfalt çalışmaları başlatıldı. Beraberce Sayın Milletvekilimiz ile İl Genel Meclisi Başkanımızla, köy muhtarımızla, İl Özel İdaresi Genel Sekreterimiz ve değerli çalışanlarımızla birlikte bu çalışmayı başlattık. Şu ana kadar burada 3,5 km sathi kaplama çalışması gerçekleştirildi 4,5 km de sıcak asfalt çalışması gerçekleştiriliyor. İnşallah 10 gün içerisinde bu çalışmayı tamamlarız diye düşünüyorum. Tabii sadece zemine ilişkin çalışma değil bu, Darıören köyü yolumuz çok virajlı ve dar bir yoldu. İl Özel İdaremizin yapmış olduğu çalışmalarla yolun dar olan kesimleri, virajları genişletildi ve yol daha kullanılabilir daha ulaşılabilir hale geldi. Şimdiye kadar yapmış olduğumuz çalışmalarda yaklaşık 20 km sıcak asfalt çalışması gerçekleştirdik, sıcak asfalt planımız 40 km.  Bu yıl içerisinde 35 km de sathi sathi kaplama planladık dolayısıyla toplamda 75 km civarında bir yol yapımı gerçekleştireceğiz. Köy yollarımız çok büyük problemimiz yok zaten. Ama o yol standartlarımızı yükseltmeye çalışıyoruz. Bozuk yerleri düzeltip daha sonra oraların zeminini de iyileştirerek köylülerimizin ilçe merkezlerine ve il merkezine rahat bir şekilde ulaşması sağlamayı hedefliyoruz. Isparta köy yolları bakımından gerçekten çok şanslı bir il. İl Özel İdaremizin çok aktif çalışmaları var. Yıllardır yapılan bu çalışmalar neticesinde köylülerimiz rahatça araçları ile birlikte merkezi yerlere ulaşabiliyor. İnşallah Darıören köyümüz de yolu bittiğinde rahat bir şekilde bu yolu kullanacak. Emeği geçen tüm arkadaşlarımıza çok teşekkür ediyorum, arkadaşlarımıza kazasız belasız bir çalışma diliyorum. Bundan sonraki çalışmalarımızda sadece asfalt değil aynı zamanda köy meydanında, sokaklarında parke taşı döşemesi, bozulan yol kesimlerinin onarılması, mahalle yollarının iyileştirilmesi gibi çalışmalarımız devam edecek ve bu sayede de vatandaşlarımız daha ulaşılabilir olmanın işlerine daha rahat bir şekilde gidebilmenin keyfini yaşayacaklar” şeklinde konuştu.
Darıören köyündeki yol çalışmasının 2 yıl önde planlandığını aktaran Milletvekili Gökgöz yaptığı açıklamada “Bu yıl yolun hem altyapısının yapılması hem de yolun genişletilmesi ile alakalı çalışmalar bitmişti. Bu sene de nasip oldu, sıcak asfaltı bugün kıymetli hemşehrilerimizle beraber burada törenle döküyoruz. Ben Darıören köyümüze bu sıcak asfaltımızın hayırlara vesile olmasını Cenab-ı Hak'tan niyaz ediyorum, hayırlı olmasını diliyorum. Bugüne kadar biz grup köy yollarımızda birçok şeyi başardık Allah'ın izniyle bundan sonra da nerede bir ihtiyaç hasıl olsa köylerimizde, bizler de İl Özel İdaremiz ile beraber onların yanında olmaya devam edeceğiz.  Dolayısıyla bize bu imkanı tanıyan başta Sayın Cumhurbaşkanımıza, İçişleri Bakanımıza, Enerji Bakanımıza, Valimize ve Genel Meclis Başkanımızla beraber İl Genel Meclis Üyelerimize huzurlarınızda teşekkür ediyorum” dedi.
İl Genel Meclisi Başkanı Keskin de “Köylerimizde yaşayan vatandaşlarımızın rahat, huzurlu ve konforlu bir ortamda hayatlarını idame edebilmeleri için çalışmalarımız hızlı bir şekilde devam etmektedir. Bu İl Özel İdaremiz bu kapsamında daha önce alt yapısını hazırlamış olduğumuz Darıören köyünün sıcak asfalt çalışmalarına başlamış bulunmaktayız. Akabinde yol çizgi çalışması ve bariyer çalışması ile devam edecek. Emeği geçen arkadaşlara, herkese teşekkür ediyorum. İl Özel İdare çalışanlarımıza kazasız belasız bir dönem geçirmelerini temenni ediyorum” diye konuştu.
Açıklamasında çalışmalar için teşekkürlerini ve mutluluğunu ileten Darıören köyü Muhtarı Hasan Öz ise “Burada görülen odur ki devletimizin büyüklüğü, vatandaşlarımızın hayat standartlarının yükseltilmesi için emek veren değerli Valim, Vekilim Sayın Başkanım, Sayın Genel Sekreterim, emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum. Rüyalarımızı gerçekleştirenlerin de rüyalarını Allah kabul etsin inşallah. Biz yolumuza kavuştuk inşallah” dedi.
 
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