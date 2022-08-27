Senirkent Belediyesi araç filosuna kazandırılan Makam Aracı, Cenaze Aracı, Yol Süpürme Aracı, İtfaiye Aracı, Kazıcı Yükleyici İş makinası, forklift, Traktör ve Çift Kabin 4x4 Pick-up için bugün kurban kesimi yapıldı.Senirkent Belediyesi İtfaiye Garajında düzenlenen programa Senirkent Kaymakamı Abdüllatif YILMAZ, AK Parti Isparta Milletvekili Recep ÖZEL, Belediye Başkanı Kadir HEYBELİ, Belediye Meclis Üyeleri, birim müdürleri ve personel katıldı.Senirkent Belediyesi’nin araç filosunun genişlediğini ve hizmet kalitesinin arttığını belirten Senirkent Belediye Başkanı Kadir HEYBELİ yaptığı açıklamada, “Senirkent Belediyesi olarak kıymetli hemşehrilerimize daha iyi ve kaliteli hizmet vermek için araç filomuza yeni araçlar eklemeye devam ediyoruz. Senirkent’imiz büyürken bizler de hizmetimizi güçlendiriyoruz. Göreve ilk geldiğimizde de tüm araçların bakım ve onarımlarını yapmıştık. Derdimiz vatandaşlarımıza hızlı, etkili ve kaliteli hizmet sunmaktır. Belediyemiz araç filomuzun genişlemesiyle hizmet kalitemiz de artmış olacak. İnşallah 2023 yılını da daha güçlü ve yatırımları hızlandırarak verimli bir şekilde değerlendireceğiz. Belediye hizmetlerinde kullanacağımız yeni araçlarımız ilçemize hayırlı uğurlu olsun. Ekiplerimize kazasız belasız çalışmalar diyorum” diye konuştu.