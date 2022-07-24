Türk Hava Kuvvetlerinin gözdesi, dünyada adından övgüyle söz ettiren Solo Türk, Isparta semalarında gösteri uçuşu yaptı. Dosta güven, düşmana korku salan kahramanlar, adrenalini yüksek, sınırları zorlayan gösterileriyle vatandaşların nefesini kesti. Binlerce kişi gösteriyi izlemek üzere Gökkubbe Fuar Alanına akın etti. Gösteriyi Isparta Valisi Aydın Baruş ve Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen de takip etti. Vali Aydın Baruş ve Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, Gökkubbe Fuar Alanına kurulan Solo Türk’ün ürünlerinin yer aldığı tırı ziyaret ederek, alışveriş yaptı. Başkan Başdeğirmen, çocuklara Solo Türk logolu şapkalar dağıttı.Vali Aydın Baruş ve Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen de Solo Türk gösterisini vatandaşlarla birlikte ilgiyle izledi. Vali Baruş ve Başkan Başdeğirmen ile birlikte vatandaşlar Solo Türk’ün akrobasi hareketlerinin ardından selamlama gösterisine alkışlarla karşılık verdi.Gösterinin sonunda Vali Aydın Baruş ve Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, gösteri ekibine teşekkür ederek, çiçek takdim etti. Ayrıca Vali Aydın Baruş ve Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen Kirazlıdere Sosyal Tesislerinde Solo Türk ekibiyle bir araya gelerek, hediyeler verirken, Solo Türk ekibi de Vali Aydın Baruş ve Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen’e Solo Türk uçağı tablosu hediye etti.Solo Türk gösterisini izleyen vatandaşlar gösterinin çok güzel olduğunu belirterek, emeği geçenlere teşekkür ettiler. Vatandaşlar, “Gururumuz olan Türk Silahlı Kuvvetleri ve Solo Türk’e çok teşekkür ediyoruz. Onlar olduğu müddetçe biz rahat uyuyacağız. İzlerken çok duygulandık, çok memnun kaldık” dediler.Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, gösterinin ardından vatandaşlarla sohbet etti. Vatandaşlar ve çocuklar Başkan Başdeğirmen’e ilgi gösterirken, bol bol fotoğraf çektirdiler. Türk Hava Kuvvetleri’nde her türlü hareketi yapabilen, çok kabiliyetli pilotların bulunduğunu ifade eden Başkan Başdeğirmen, “Uçaklarımız ve pilotlarımız dosta güven düşmana korku veriyor. Çok güzel bir gösteri oldu. Gururlandık” şeklinde konuştu.