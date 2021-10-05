SDÜ'YE YEREL KALKINMAYA KATKI ÖDÜLÜ-

SUDUM (SDÜ Doğal Ürünler Uyg. ve Arş. Merkezi)Akademik Yılı Açılış Töreninde; Ispartamızın ve ülkemizin gelişimine katma değer sağlayan ve sürdürülebilir rekabetçi bir anlayış getiren üniversitemiz, “Yerel Kalkınmaya Katkı Ödülü” almaya hak kazandı. Ödülümüzü Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın elinden aldık."Sürdürülebilir Ekoloji” ve “Ekolojiden Ekonomiye” ilkesine inanan Üniversitemiz Doğal Ürünler Uygulama ve Araştırma Merkezi bünyesinde kurulan, test ve analiz laboratuvarları ile almaya hak kazandığımız ödülün üniversitemiz için hayırlı olmasını temenni ediyorum.