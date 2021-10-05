GELENDOST’TA İSTİHDAMI VE TARIMSAL ÜRÜN ÇEŞİTLİLİĞİNİ ARTTIRACAK PROJENİN İMZALARI ATILDI

16 kişi Ekonomiye Kazandırılacak

“İş’te Kadın Güçlü Ekonomi” Projesi kapsamında kurulan Yaş Meyve ve Sebze Üretim Tesisinden Faydalanılac

Alım Garantisi Taahhüt Edilecek

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından yürütülen 2021 Yılı Sosyal Gelişmeyi Destekleme Programı (SOGEP) kapsamında desteklenmeye hak kazanan ve Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı koordinasyonuylahazırlanan “Gelendost İlçesi Kadın İstihdamının Artırılması ve Mesleki Eğitim Projesi” nin imzaları 4 Ekim 2021 tarihinde proje sahasında düzenlenen törenle atıldı.Gelendost Kaymakamlığı Köylere Hizmet Götürme Birliği Başkanlığı’nın yararlanıcısı olduğu ve Gelendost Belediye Başkanlığı ile Kadın ve Demokrasi Derneği Genel Merkezinin (KADEM) ortak olduğu proje kapsamında ilk olarak ilçede açık alanda yaygın olarak yapılan monokültür tarıma alternatif kontrollü ve yenilikçi üretim metotlarına sahip mantar üretim tesisi kurulacak. Mülkiyeti belediyeye ait olan 6000 m2 alan üzerindeki 1300 m2 alana kurulacak 10 adet mantar üretim çadırı ile tarımsal üretimin yoğun olduğu Gelendost’ta ürün yelpazesi genişletilerek mevsimsel değişikliklerden etkilenmeyen katma değeri yüksek ürünler üretilecek. İstihdam edilecek kişilerin eğitimleri KADEM Isparta İl Temsilciliğinin uhdesinde yapılacak. Yine proje kapsamında İlçeye bir adet Kadın Mesleki Eğitim Merkezi ile Yöresel Ürün pazarı kazandırılmış olunacak.Tesiste öncelikle dezavantajlı kapsamda bulunan ve şehit ve gazi yakını olan ihtiyaç sahibi 12 kadın ile bedensel güç gerektiren işlerde çalışmak üzere 4 genç erkek olmak üzere toplamda 16 kişi projeden fayda sağlayacak.100 Kişi, Kadın Mesleki Eğitim Merkezinde Eğitime AlınacakHem üretim için gerekli bilgi ve beceriyi kazanmış bilinçli üreticiler yetiştirmek hem de ihtiyaç duyulan kalifiye eleman ihtiyacının karşılanmasını sağlamak için Kadın Mesleki Eğitim Merkezi ilçeye kazandırılacak. Eğitim Merkezinde sınıflar (personel ve çiftçi eğitimleri verilmek üzere) ve üretim atölyeleri (Seramik, Ev Tekstili ve Hediyelik Eşya) bulunacak. İlçede üretilen tüm ürünlerin teşhir ve satışının yapılacağı Yöresel Ürün Pazarı yine Mesleki Eğitim Merkezinin bünyesinde yer alacak. Bu sayede kadınlar üretmiş oldukları ürünlerin satışını gerçekleştirerek kendi ekonomilerine katkı sağlamış olacak.akYıllık 300.000 Kg üretim kapasitesine sahip tesisten elde edilecek mantarların bir kısmı doğrudan tüketime sunulurken bir kısmı ise kurutularak ve konservesi yapılarak tüketiciye sunulacak. Bu kapsamda ilçede daha önce yine BAKA desteği ile kurulan Yaş Meyve ve Sebze Tesisinden faydalanılacak. Daha önce sadece elma kurutma işlemi yapılan tesiste bundan sonra mantar ürünlerinin de kurutulması sağlanacak. Böylelikle BAKA desteği ile yapılan iki projenin birbiri ile entegre şekilde ilçedeki katma değerli ürünleri arttırması sağlanacak.Proje kapsamında üretilecek ürünlerin alımıyla ilgili iki özel firma tarafından alım garantisi verildi. Kurulacak mantar üretim tesisinde tarımsal faaliyetlerin önemini vurgulamak, tarımsal faaliyetleri yaygınlaştırmak ve kalifiye işgücünün yetişmesini sağlamak amacıyla ilçede faaliyet gösteren mevcut öğrenci sayısı 43 olan tarım bölümü öğrencilerine staj imkânı sağlanacak. Kurutulan ve Konservesi yapılan mantarların ihracatı düşünülüyor…