“YÖK Türkiye-Filipinler Üniversiteler Forumu 2022” kapsamında Filipinler’den 7 üniversite ile Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi arasında Ziraat, Orman, Su Ürünleri ve Teknoloji Fakülteleri alanlarında iş birliği protokolü imzalandı."YÖK Türkiye-Filipinler Üniversiteler Forumu 2022" kapsamında 19 Eylül 2022 tarihinde Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’nda YÖK Başkan V. Prof. Dr. Haldun Göktaş’ın başkanlığında gerçekleşen toplantıya Filipinler Ankara Büyükelçisi Maria Elena Palo Algabre, Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yılmaz Çatal, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Ege Üniversitesi, Karadeniz Teknik Üniversitesi, Kastamonu Üniversitesi ve Ankara Üniversitesi’nin rektörleri ile Filipinlerde bulunan 7 üniversitenin rektörü katıldı.Yapılan görüşmelerin ardından Rektör Prof. Dr. Yılmaz Çatal ile birlikte Filipinler’de bulunan 7 Üniversitenin rektörleri, Ziraat, Orman, Su Ürünleri ve Teknoloji Fakülteleri alanlarında akademik iş birliği protokolleri imzaladılar.ISUBÜ