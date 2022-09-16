15-16 Eylül 2022 tarihleri arasında düzenlenecek olan “6. Ulusal Alabalık Sempozyumu” nun açılış programı, Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi’nde düzenlenmiştir. Programa Isparta Valisi Aydın Baruş, Belediye Başkan Yardımcısı Uğur Büyükçulcu, ISUBÜ Kurucu Rektörü Prof. İbrahim Diler fakülte dekanları, akademisyenler, su ürünleri alanında faaliyet gösteren iş insanları, su ürünleri birlik temsilcileri ve öğrenciler katılım sağlamıştır.Enstitü Müdürlüğümüz de tüm teknik personeli ile sempozyuma katılım sağlamış ve destek vermiştir. Teknik Koordinatör Dr. Cafer Bulut sempozyumda bir adet sözlü bildiri sunumu gerçekleştirmiştir.Sempozyumun alabalık sektörüne ve ülkemize hayırlar getirmesi dileğiyle..SAREM