Isparta FUTA Halı Fabrikası, Özbekistan'ın Semerkand şehrinde gerçekleştirilen Şanghay İşbirliği Örgütü toplantılarında Türkiye’nin gururu oldu. Dünya liderlerinin toplantılarına ev sahipliği yapan otellerin halıları, FUTA Fabrikası tarafından üretildi.Dünya nüfusunun neredeyse yarısına karşılık gelen 3,5 milyar nüfusu ve dünya ticaret hacminin %60’na sahip 15 ülkenin devlet başkanlarının katıldığı Şanghay İşbirliği Toplantısı, 15-16 Eylül tarihlerinde Semerkand bölgesinde gerçekleştirildi. Toplantıya Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’da ilk kez resmi davetli olarak katıldı.Semerkand’ta 1,2 milyon metrekare alanda kurulu 8 Otel’in yer aldığı kampüste düzenlenen toplantılarda, devlet başkanlarının konaklayacağı 8 otelin bütün halıları Isparta FUTA tarafından üretildi.Rusya, Çin, Özbekistan, Hindistan, Pakistan, Türkiye, Kazakistan, Moğolistan, Tacikistan, Ermenistan, Kırgızistan, Belarus, Azerbaycan, İran ve Türkmenistan’ın liderlerinin katıldığı toplantıda, Isparta’da üretilen halılar tam not aldı. FUTA Halı yetkilileri konuyla ilgili olarak: ‘Bu gurur, Isparta'mızın, Türkiye'mizin’ dediler.