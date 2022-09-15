Hematoloji Uzmanımız Uzm. Dr. İbrahim Ethem PINAR ile Dünya Lenfoma günü ile ilgili yaptığımız söyleşi; Lenfoma nedir?

Lenfoma, vücudun enfeksiyonla savaşan hücreleri olan lenfositlerin kanseridir.

Lenfoma gelişen hastada anormal lenfositler kontrolden çıkarak vücudun farklı bölgelerine gidebilir. Genellikle bu hücreler, lenf düğümleri adı verilen küçük, fasulye şeklindeki organlarda toplanır. Bu durum, lenf düğümlerinin şişmesine neden olur.

Farklı lenfoma türleri vardır. Bazı türleri çok yavaş büyürken bazıları ise çok daha hızlı büyür. Bazen ise yavaş seyirli bir lenfoma hızlı seyirli bir lenfomaya dönüşüm gösterebilir.

Lenfomanın belirtileri nelerdir?

Lenfomanın ilk belirtisi genellikle büyümüş lenf düğümüdür. Bu lenf düğümleri derinin altında hissedilebilir, ancak genellikle ağrısızdır. Genellikle boyun, koltuk altı veya kasıkta bulunurlar.

Vücudun daha derindeki lenf düğümleri de şişebilir ve şikayete neden olabilir. Örneğin, karın içindeki büyümüş lenf düğümleri kabızlığa sebep olabileceği gibi, akciğerlerin etrafındaki şişmiş lenf düğümleri öksürüğe veya nefes darlığına neden olabilir.

Lenfomanın diğer belirtileri ise;

●Ateş

●Kilo kaybı

●Giysilerinizi ıslatacak kadar gece terlemesidir.

Bu semptomların tümü, lenfomadan başka sebeplerden de kaynaklanabilir. Ancak bu belirtileri olan hastalar, doktoruna haber vermelidir.

Lenfoma tanısı için ne gibi testler yapılır?

Hekim hastayı muayene ederek şikayetlerini soracaktır. Gereklilik halinde ise ileri inceleme planlar.

●Lenf nodu biyopsisi: Alınan lenf nodu örneği, lenfoma olup olmadığını görmek için mikroskop altında bakılır.

●Kemik iliği biyopsisi: Küçük bir kemik iliği örneği alınarak, lenfoma olup olmadığını anlamak için mikroskop altında incelenir.

●Bilgisayarlı tomografi veya PET taraması: Bu testler vücudun resimlerini oluşturur ve anormal büyümeler gösterilebilir.

Lenfomanın evrelemesi nasıldır?

Lenfoma evrelemesi, lenfomanın vücutta ne kadar yayıldığını öğrenmenin bir yoludur.

Doğru tedavi, kısmen lenfomanın evresine bağlı olsa da tedavi ayrıca sahip olunan lenfoma tipine, hastanın yaşına ve diğer sağlık sorunlarına da bağlı olacaktır.

Lenfoma nasıl tedavi edilir?

Lenfoma farklı şekillerde tedavi edilebilir. Bazı hızlı seyirli lenfoma tipleri hemen tedavi edilirken yavaş büyüyen ve semptomlara neden olmayan bazı lenfoma hastalarının başlangıçta tedaviye ihtiyacı olmayabilir.

Lenfoma hastaları için kullanılan başlıca tedavi seçenekleri şunlardır:

●Kemoterapi: Kanser hücrelerini öldüren veya büyümelerini durduran ilaçlar için kullanılan tıbbi terimdir.

●İmmünoterapi: Bunlar, lenfoma hücrelerine saldırarak kanser hücrelerini öldüren ilaçlardır.

●Radyasyon tedavisi: Radyasyon kanser hücrelerini öldürür.

●Kemik iliği nakli ("kök hücre nakli" olarak da bilinir): Kemik iliğindeki anormal hücrelerin sağlıklı hücrelerle değiştirilmesi işlemidir.

Tedaviden sonra ne olur?

Tedaviden sonra, lenfomanın geri gelip gelmediğini görmek için düzenli takip edilir. Düzenli takip, muayeneyi ve bazı laboratuvar testlerini içerir. Bazen hekim görüntüleme testleri de yapabilir. Ayrıca, daha önce belirtilen semptomlara dikkat edilmelidir, çünkü bu semptomlara sahip olmak kanserin geri geldiğinin habercisi olabilir. Bu gibi semptomu olan hasta doktora bu durumu belirtmelidir.

Lenfoma geri gelirse ne olur?

Lenfoma geri gelirse, yeniden kemoterapi, immünoterapi, radyasyon tedavisi planlanabilir veya kemik iliği nakli yapılabilir.

Lenfoma tanılı hastalar başka neler yapabilir?

Lenfoma tedavisi, hangi tedavinin ne zaman yapılacağı gibi birçok konuyu içerir. Bu nedenle doktorların kontrollerde söylediği talimatlara uyulması önemlidir. Tedavi sırasında yaşanılan herhangi bir yan etki veya problem hakkında da doktorla konuşulması gerekmektedir.



Isparta Şehir Hastanesi