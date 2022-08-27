Saklıkent Gökyüzü Gözlem Etkinliği Tamamlandı

İlk kez 1998 yılında Bilim ve Teknik Dergisi tarafından Saklıkent’te düzenlenen Antalya Gökyüzü Gözlem Etkinliği, bu yıl yine aynı yerde Sanayi ve Teknoloji, Gençlik ve Spor, Kültür ve Turizm bakanlıkları himayelerinde TÜBİTAK koordinasyonunda gerçekleştirildi.Türkiye’nin aktif haldeki en büyük gözlem evi olan ve en donanımlı teleskoplarının bulunduğu TÜBİTAK Ulusal Gözlem Evi’nde başlayan etkinliğin açılışını Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank yaptı.9-12 Haziran’da Zerzevan Kalesi / Diyarbakır’da, 3-5 Temmuz da Van’da ve 22-24 Temmuz’da Erzurum’da düzenlenen gökyüzü gözlem etkinliklerinin bu yıl 4.’sü Antalya Saklıkent’te Antalya Valiliği, Kepez Belediyesi, Akdeniz Üniversitesi, Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı (TGA), Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı, Antalya OSB, Adana Hacı Sabancı OSB, Gaziantep OSB, Mersin Tarsus OSB, PAKOP Plastik İhtisas OSB ile Kapaklı İkitelli 2 OSB Derneği ve ECA - SEREL katkılarıyla hayata geçirildi.Etkinliğin açılışında, Bakan Varank’ın yanı sıra Antalya Valisi Ersin Yazıcı, Antalya milletvekilleri Atay Uslu, Kemal Çelik ve Tuba Vural Çokal, TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal, Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Özlenen Özkan, BAKA Genel Sekreteri Volkan Güler, Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü ve çok sayıda davetli yer aldı.Açılış töreninde konuşan Bakan Varank, pandemi ve orman yangınları nedeniyle gözlem etkinliğinin 2 yıldır düzenlenemediğini anımsatarak “Gördüğüm coşku ve heyecandan anlıyorum ki, aslında hepimiz Saklıkent’te göğe bakmayı özlemişiz. Burası ülkemizdeki ilk gözlem etkinliğine ev sahipliği yapan çok özel bir yer. Gökyüzü meraklılarıyla burada tutuşturduğunuz bilim ve teknoloji meşalesi şimdi Anadolu’nun birçok şehrine yayıldı” dedi.Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank’ın açılışını yaptığı, Antalya Gökyüzü Gözlem Etkinliği’nin ilk gününde 3.500 kişi arasından kura ile seçilen 750 kişinin yanı sıra kurulan çadırlarda toplamda 1.400 kişi konakladı. Etkinliğin ikinci gününde ise “Çadırını Al Sen De Gel” sloganıyla gerçekleştirilen davete binlerce kişi katılım gösterdi. İlk iki günde etkinliğe yaklaşık 8.000 günübirlik ziyaretçi katılırken, alanda oluşturulan gözlem istasyonlarında bulunan teleskoplardan gökyüzüne bakmak isteyen katılımcılar uzun kuyruklar oluşturdu.