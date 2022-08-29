Ev sahipleri ile kiracılar arasındaki sorunlar

arabulucularla çözülebiliyor

ARABULUCULUK, HUKUK SİSTEMİNİN ÜZERİNDEN CİDDİ BİR YÜK ALIYOR

Ev sahipleri ile kiracılar arasındaki sorunlar arabuluculukla çözülebiliyor. Şu anda zorunlu olmayan uygulamanın yeni düzenlemeyle zorunlu hale getirilmesi bekleniyor. Isparta Barosu Avukatlarından, Arabulucu Egemen Tanyıldız, özellikle ev sahipleri ile kiracılar arasındaki fiyat artışının arabulucularda çözülebileceğini söyledi.Son dönemde gayrimenkul fiyatlarında yaşanan artış, hem kiracı hem de ev sahipleri tarafında çeşitli sorunları ve anlaşmazlıkları beraberinde getirdi.Adalet Bakanlığı tarafından yetkilendirilen arabulucular ise bu dosyaların mahkeme sürecine girmeden çözüme ulaşmasına olanak sağlıyor.Türkiye’de arabuluculuk yapma yetkisine sahip yaklaşık 15 bin kişiden biri olan Arabulucu Avukat Egemen Tanyıldız, son dönemlerde özellikle artan kira fiyatları nedeniyle ev sahibi ile kiracılar arasında uyuşmazlıklar meydana geldiğini belirterek, “bu sorun herhangi bir yargı sürecine girmeden arabulucularla çözülebiliyor” dedi. Tanyıldız, “Son günlerde ülke gündeminde kira artış oranlarıyla ilgili ev sahipleri ve kiracılar arasında çok ciddi oranda uyuşmazlıklar söz konusu bu konuda yasal bir düzenlemeye gidildi ve yüzde 25’den fazla kiraların artırılamayacağı yönünde fakat bununda belirli bir zaman kriteri söz konusu bu düzenleme 11.06.2022 tarihi ile 01.07.2023 tarihleri arasında yenilemesi yapılacak kira sözleşmeleri için geçerli bu tarihlerin dışında kiraların yenilenmesi söz konusuysa yine TÜFE’nin 12 aylık ortalamasına göre yapılacak. Bir diğer husus ise eğer kira sözleşmesi 5 yıl ve üzerindeyse yine TÜFE’nin 12 aylık ortalamasına göre hesaplama yapılacak bu şekilde ev sahibi ve kiracılar arasındaki fahiş kira talepleri konusunda kira düzenlemesi yapılmış durumda. Arabuluculukla ilgili olarak da şu şekilde öncelikle kira uyuşmazlıkları şuanda kanuni olarak ara buluculuğa başvurmaları zorunlu değil ancak ihtiyari olarak yani tarafların her ikisi de konuyu arabulucuyla çözmek isterlerse herhangi bir yargı sürecine girmeksizin anlaşmaları halinde kiranın artış oranı ve miktarıyla ilgili yargı sürecine girmeksizin arabuluculuk yöntemiyle çözülebilecek.” dediEv sahibi ile kiracı arasındaki uyuşmazlıkların arabulucularla çözülmesi için yeni bir düzenleme yapıldığına da dikkat çeken Avukat Tanyıldız, “Şu anda bir zorunluluk yok. Ancak yeni bir düzenleme yapılıyor. Düzenleme yasalaşırsa önce arabuluculara başvurmak zorunda kalacaklar” diye konuştu. Tanyıldız, “Kira uyuşmazlıkların da arabuluculuğa başvuru zorunluluğu yot fakat kanunen bununda kira uyuşmazlıklarında zorunlu olarak yargı sürecinden önce arabuluculuğa başvuru süreci düzenlenmekte ve yakın tarihte yasalaşarak yürürlüğü girmesi bekleniyor. Bu haliyle söz konusu düzenleme yasalaşırsa kira uyuşmazlıklarında yargı sürecinden evvel taraflar zorunlu olarak önce arabuluculuğa başvurmak zorunda olacaklar.” dediArabulucu Avukat Egemen Tanyıldız’a göre işlenen ve çözüme kavuşturulan dosyalar tarafların uyuşmazlıklarını ortadan kaldırmakla kalmıyor, hukuk sisteminin üzerinden de ciddi bir yük alıyor. Tanyıldız, “Arabuluculuk düzenlemesinin amaçlarından birisi yargının üzerindeki yükü azaltmak ve tarafların bir uzlaşı kültürüyle daha az masraf yaparak ve daha kısa sürede sorunların çözülmesini sağlamak bu anlamda elbette faydası olacaktır.” Şeklinde açıklamada bulundu10 yılı aşkın süredir yürürlükte olan arabuluculuk sistemi, son dönemde sıklıkla yaşanan kiracı-kiralayan arasındaki uyuşmazlıklar nedeniyle belki de en yoğun dönemini geçiriyor. Mahkeme süreçlerine kıyasla daha hızlı çözüme olanak sağlayan sistemde şu ana da kadar 3 milyondan fazla dosya çözüme kavuşmuş durumda. Çözüme ulaşan dosyaların anlaşma ile sonuçlanma oranı ise yüzde 63.