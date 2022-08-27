Domates ve karanfil üretimiyle ön plana çıkan Deregümü köyünde Domates ve Karanfil Festivali düzenlendi.Kortej yürüyüşüyle başlayan festivale Vali Aydın Baruş, Isparta Milletvekilleri Recep Özel ve Mehmet Uğur Gökgöz, Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, İl Genel Meclisi Başkanı Serkan Keskin, kamu kurumu temsilcileri, meslek odaları ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri ile çok sayıda vatandaş katıldı. Borsamızı temsilen ise Yönetim Kurulu Başkanımız Ahmet Adar iştirak etti.Festivaldeki konuşmacıların ardından festivale katkı sunanlara, destek veren firmalara ve en güzel domatesi yetiştiren çiftçilere plaket takdimi yapıldı. Festival açılış programının sonunda ise köye doğalgaz ulaştıracak boruların döşenmesi için ilk kazı çalışması dualar eşliğinde gerçekleştirildi.