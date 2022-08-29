RESSAM MAHİR ÖZTÜRK ESERİNİ BAŞKAN VELİ GÖK’E HEDİYE ETTİ.

Geçtiğimiz günlerde Eğirdir Dündar Bey Medresesinde açılan ve sanatseverlerin beğenisine sunulan ‘TEKE YÖRESİ ESİNTİSİ YAĞLI BOYA RESİM SERGİSİ’nde sergilenen özel yağlı boya tablosu Eğirdir Belediye Başkanı Veli GÖK’e hediye edildi.Emekli Veteriner Hekim Ressam Mahir ÖZTÜRK başkan Veli GÖK’e selam ve sevgilerini ileterek tabloyu kendisi gelemediği için Eğirdir Atatürkçü Düşünce Derneği Eski Başkanı Erdoğan ÖNGÜN Başkan GÖK’e takdim etti.Eğirdir Belediye Başkanı Veli GÖK ressam Mahir ÖZTÜRK’e bu anlamlı hediyesi için teşekkür ederek selam ve saygılarını ileterek, hediyeyi kendisine ulaştıran Erdoğan Öngün’ede teşekkür etti.