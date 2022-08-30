SİLVAN SPOR BAYAN FUTBOL TAKIMI EĞİRDİR’DE KAMPTA.

Silvanspor Bayan Futbol Takımı Isparta’nın Eğirdir İlçesinde kampa girdi.22 kişilik kafile ile Eğirdir İlçesine gelen Silvanspor bayan Futbol Takımı sezon hazırlıklarını günde çift idmanla sürdürüyor. İlçenin oldukça bakımlı spor sahaları, göl manzarası ve temiz havasında keyifli ve neşeli antrenmanlar yapan takım oyuncuları oldukça mutlu.Silvan Spor Kulüp Başkanı Aslan Umut Bakır, Takım Antrenörü Kadir Tekin, Kadın futbol Şubesi Sorumlusu Derya Aslanlı nezaretinde Eğirdir’deki çalışmaları devam eden Silvanspor Kadın Futbol Takımı aynı zamanda turistik bir ilçe olan Eğirdir’de hoşça vakit geçirme fırsatı da buluyorlar.Silvan Spor Kulüp Başkanı Aslan Umut Bakır,; ‘Takımımız Türkiye Kadınlar Ligi 3. Ligde mücadele ediyor. Eğirdir’i muhteşem bulduk. Doğunun kültürünü, kardeşliğini burada da yaşıyoruz. Bu cana yakınlık ve misafirperverlik bizleri çok mutlu etti. Bu tür projelerle Eğirdir’den Silvan’a kardeşlik köprüsünün devam etmesi için çalışacağız. Başta Eğirdir Kaymakamımız Adem Çelik, Eğirdir Belediye Başkanımız Veli Gök olmak üzere bizimle ilgilenen tüm personele teşekkürlerimizi sunuyoruz.’ dedi.Eğirdir Kaymakamı Adem Çelik ve Eğirdir Belediye Başkanı Veli Gök Silvan Spor Kadın Futbol Takımını Eğirdir Stadyumunda ziyaret ederek başarılar dilediler.