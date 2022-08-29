Başkan Tural’dan ‘Zafer Bayramı’ kutlaması

Isparta Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Ahmet Tural, 30 Ağustos Zaferinin 100’üncü yıldönümü nedeniyle kutlama mesajı yayınladı. Başkan Tural “30 Ağustos'ta yazılan destan milli birlik ve beraberliğin ispatıdır” diye konuştu



“Asil milletimizin canından aziz bildiği kutsal vatanını her ne pahasına olursa olsun koruyacağının ve Anadolunun ebediyen Türk yurdu olarak kalacağının tüm dünyaya ilanı olan Büyük Taarruzun 100’üncü yılını yaşamanın onuru, gururu ve heyecanını yaşıyoruz” diyen Isparta Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Ahmet Tural, kutlama mesajında şu ifadelere yer verdi "1922 yılı Ağustos ayının 26'sında başlayarak 30 Ağustos'ta Dumlupınar'da Mustafa Kemal Atatürk'ün başkumandanlığında zaferle sonuçlanan Başkomutanlık Meydan Muharebesi'ni bir kez daha gururla anıyoruz. Milletimiz tarih boyunca bağımsızlığı uğruna çok canlar feda etmiş, çok acı çekmiş fakat asla bu mücadeleden vazgeçmemiştir. Bu yüzdendir ki tarihimiz milletimizin yazdığı şanlı destanlarla doludur. 30 Ağustos Zaferi ise ulusumuzun yeniden dirilişi ve Türkiye Cumhuriyetinin kurularak uluslararası alanda kabul görmesinin en önemli adımıdır. Bu vatanı korumak söz konusu olduğunda asla tereddüte düşmeyen halkımız, polisimiz, askerimiz olduğu sürece dün olduğu gibi bugün de yarın da ilelebet vatanımız sağ olacaktır. Esnaf ve Sanatkârlar camiası adına, vatan, millet, bağımsızlık ve bayrak gibi değerlerimiz için canlarını feda eden ve bugün sahip olduğumuz imkânların temellerini atan, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, tüm şehit ve gazilerimize şükran ve minnet duygularımızı sunuyor, tüm halkımızın 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı kutluyorum."