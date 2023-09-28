"PEYGAMBERİMİZ İMAN VE İSTİKAMET" KONULU KONFERANS GERÇEKLEŞTİ

2023 yılı Mevlid-i Nebi ve Camiler ve Din Görevlileri Haftası kapsamında Eğirdir Müftülüğü tarafından düzenlenen "Peygamberimiz, İman ve İstikamet" konulu konferans, Altınkum Düğün Salonu'nda gerçekleşti. Programa Eğirdir Kaymakamı Adem Çelik, Eğirdir Belediye Başkanı Yardımcısı Erhan Savran, müftülük personeli, Kuran Kursu öğrencileri ve Eğirdir halkı katıldı. İl Müftüsü Bayram Şahin, konuşmacı olarak yer aldı ve "Peygamberimiz, İman ve İstikamet" konusu üzerinde durdu.Şahin, Müminin hayatı boyunca istikamet üzere olması gerektiğini vurgulayarak, "emrolunduğun gibi dosdoğru ol" ayet-i kerimesinin Peygamberimiz tarafından bütün müminlere hitap ettiğini açıkladı. Program sonunda İl Müftüsü Bayram Şahin'e Kaymakam Adem Çelik tarafından hediye takdim edildi ve Eğirdir Belediyesi tarafından hazırlanan helva ikramıyla etkinlik sona erdi.