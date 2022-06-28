Gezsen isparta Akkeçili Yörük Evi Müzesi, Isparta’nın Senirkent ilçesine bağlı Akkeçili Köyü’nde bulunuyor. Müze’de Yörük kültürüne ait göç, halı dokuma, yün eğirme gibi faaliyetlerin canlandırıldığı alanlar ile bu faaliyetlerde kullanılan geleneksel araç ve gereçleri görmek mümkün.Yörük Evi Müzesi, aynı zamanda ziyaretçilerine eşsiz bir Eğirdir Gölü manzarası sunan Akkeçili Bisiklet Parkuru’nun da başlangıç ve bitiş noktası.Isparta’yı ziyaret ettiğinizde, ülkemiz kültür tarihinin önemli bir parçasını oluşturan Yörük yaşamı hakkında bilgi edinmek isterseniz, Akkeçili Yörük Evi Müzesi’ni mutlaka ziyaret etmelisiniz.