Eğirdir'de 2022-2023 Eğitim Öğretim Yılı İlköğretim Haftası Kutlama Programı dün saat 10.00’de Eğirdir Kale Meydanında Atatürk Anıtında gerçekleşti.Programa Eğirdir Kaymakamı Adem Çelik, Eğirdir Belediye Başkan Yardımcısı M. Erhan Savran, Eğirdir Dağ Komando Okulu ve Eğitim Merkezi Kurmay Başkan Vekili Piy. Alb. Murat Yetiş ve İlçe Protokolünün yanı sıra öğretmenler, öğrenciler ve okul yöneticileri katıldı.İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü çelengi Milli Eğitim Müdürü Ahmet Armutoğlu ve öğretmenler tarafından Atatürk Büstüne sunuldu. Saygı Duruşu ve İstiklal marşımızın okunmasının ardından günün anlam ve önemini belirten konuşmayı Mehmet Akif Ersoy İlkokulu Sınıf Öğretmeni Zeliha Yavuz yaptı.Öğrenciler tarafından şiirler, ve Halk Oyunları gösterilerinin ardından program sona erdi.